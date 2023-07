Obras do Hospital Federal avançam e chegam a 38% de conclusão

O engenheiro responsável pela obra, Davi Emerich Lopes, da Scopus Construtora e Incorporadora Ltda., conduziu as autoridades na visita às dependências internas e externas da estrutura, que já conta com parte elétrica exterior e da rede hidráulica como um todo, reboco, contrapiso, impermeabilização e caixilharia, além de 800 metros quadrados (m²) de alumínio e vidro instalados nas janelas e demais acessos da unidade.

Atualmente está sendo realizada a pavimentação externa, que contará com 5 mil m² e previsão de conclusão até o fim deste mês. A partir de setembro, deverá ser iniciada a segunda etapa do projeto, que incluirá o acabamento da unidade e a instalação dos sistemas, como os de ar-condicionado. Com aporte do governo federal, serão investidos R$ 64.937.436,11 e a previsão é de que a obra seja concluída no ano que vem.

O Hospital Federal terá 9 mil m² e poderá realizar mais de 25 mil atendimentos mensais em seus dois pavimentos. O primeiro andar será dedicado à Urgência e Emergência e consultórios. No segundo, serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.

O secretário Samuel Oliveira destacou a evolução da obra. “Com os avanços significativos que foram proporcionados na parte estrutural da unidade, já vemos que o Hospital Federal está ganhando forma. A parte externa terá sua pavimentação concluída em breve e, então, poderemos iniciar a nova etapa, que é a fase de acabamento do empreendimento, quando serão equipadas as dependências com os sistemas que serão instalados”, afirmou.

Por sua vez, o secretário Pedro Ishi reforçou os benefícios que a unidade proporcionará à população. “O hospital será fundamental para aumentarmos nossa capacidade de atendimento, especialmente nos casos relacionados à urgência e emergência. Com a estrutura de alto nível que será ofertada, poderemos garantir assistência médica a um número maior de pessoas. Agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, aos vereadores e aos demais parlamentares que apoiam a execução desse grande projeto, especialmente o deputado federal Márcio Alvino e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado”, ressaltou Ishi.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, conferiram na última quinta-feira (06/07) a evolução das obras do Hospital Federal, que está sendo construído entre a rua Sete de Setembro e a avenida Senador Roberto Simonsen, na região central. O empreendimento apresenta cerca de 38% dos serviços já concluídos e chega à fase de instalação de base e sub-base do estacionamento. Já foram superadas as etapas de estrutura e alvenaria.