Obras na Estrada da Duchen devem começar em 15 dias

Em reunião com o superintendente do DER, Paulo Cesar Tagliavini, o deputado Estevam Galvão obteve a confirmação de que o Governo do Estado iniciará as obras na Estrada da Duchen em até 15 dias.

“O contrato com a empresa vencedora da licitação (Compec Galasso), já foi assinado. Estávamos aguardando a publicação do orçamento estadual, que já aconteceu. Agora o Estado fará o empenho dos recursos e daremos a ordem de serviço para o início efetivo das obras, que deverá acontecer em até 15 dias”, afirmou o superintendente.

A Compec Galasso venceu a concorrência com proposta no valor de R$ 4,1 milhões. As obras serão totalmente custeadas pelo Estado e incluem a pavimentação de toda a estrada vicinal – cerca de 4,3 quilômetros de extensão – e alteamento de aproximadamente 200 metros de pista, com tubos de concreto, para dar vazão à água.

“De acordo com o Edital nº 137/2019-CO, que trata desta concorrência pública, a empresa vencedora realizará ainda melhorias no sistema de drenagem e nova sinalização. É uma obra completa, que garantirá aos moradores e comerciantes locais condições de tráfego, segurança e o fim dos alagamentos”, apontou o deputado. O prazo de execução das obras é de seis meses.