Ônibus das linhas municipais da região atendem acessibilidade

Os ônibus municipais das cidades da região contam com 100% de sua frota com medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs).

Os dados são referentes a Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá. Biritiba Mirim informou que não tem ônibus municipais, sendo atendida pelos intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).

A Prefeitura de Suzano contou que todos os 120 ônibus municipais contam com plataforma elevatória. As linhas municipais são atendidas pela empresa Radial Transporte.

Em Mogi das Cruzes não foi especificado o número de ônibus municipais. Porém, foi informado pela Secretaria de Mobilidade Urbana que toda a frota tem plataforma elevatória desde 2013.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que os 100 ônibus municipais contam com "elevadores de embarque e desembarque, sinalização no interior e todos os assentos são preferenciais"

Em Ferraz de Vasconcelos são 48 ônibus, todos possuindo assento reservado, degrau antiderrapante, balaústre corrugado, botão de parada tátil, plataforma elevatória e espaço reservado para cadeirantes. Além disso, a Prefeitura contou que "no adesivo de assento preferencial foi solicitada a inclusão do símbolo do espectro autista".

A frota de ônibus municipais de Poá é de 24 veículos.

A Prefeitura informou que 100% da frota oferece elevadores, balaústres táteis, assentos reservados e local para cão guia para as pessoas com deficiência.