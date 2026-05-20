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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Suzano

Ordem de serviço oficializa início da pavimentação asfáltica no Parque Heroísmo

Prefeito se reuniu com moradores para anunciar os serviços que transformarão as condições de mobilidade no bairro por meio de um investimento de R$ 3,4 milhões

20 maio 2026 - 09h16Por da Reportagem Local
Prefeito se reuniu com moradores para anunciar os serviços que transformarão as condições de mobilidade no bairro por meio de um investimento de R$ 3,4 milhõesPrefeito se reuniu com moradores para anunciar os serviços que transformarão as condições de mobilidade no bairro por meio de um investimento de R$ 3,4 milhões - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano )

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou para os moradores do Parque Heroísmo, na noite desta terça-feira (19), que a administração municipal transformará as condições de mobilidade do bairro com as obras de pavimentação que começarão a ser executadas ainda nesta quarta-feira (20).

A ordem de serviço para as intervenções que serão realizadas foi assinada na presença da população local e de outras autoridades, incluindo o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; os secretários municipais Alex Santos (Governo), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); os vereadores Rogério Castilho e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; o diretor de Cultura, Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; e o diretor de Assistência Social, Luiz Carlos Geraldo, o Professor Luizinho.

A primeira fase de atividades nesta localidade, que fica situada no distrito de Palmeiras, contemplará as ruas Oliveira de Carvalho, Benedito Mario e Antonio Benedito Candido, por meio de um investimento R$ 3.430.126,00, viabilizado a partir das tratativas iniciadas ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que resultou na destinação de emenda do deputado federal David Soares (R$ 3 milhões) e de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal (R$ 430.126,00).

O repasse garantirá aplicação de novo asfalto em uma área de 3.697,15 metros quadrados (m²), execução de guias e sarjetas numa extensão de 814,61 metros, e de sarjetão numa área de 142,58 m²; além de instalação de tubos de concreto para o sistema de drenagem em 484,50 metros. Ainda serão instaladas 24 unidades de bocas de lobo duplas, e reformadas outras cinco unidades. Além disso, também está prevista a substituição de toda a iluminação pública local por lâmpadas de LED.

A previsão é de que todas essas ações, que ficarão sob responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., sejam concluídas em até quatro meses, para garantir ainda neste ano as melhorias previstas para o deslocamento no bairro. Assim que as obras de pavimentação estiverem em sua fase final, já chegarão os serviços complementares de zeladoria, iluminação e sinalização.

O secretário de Governo destacou a importância de estar junto da população num momento tão importante para o bairro. “É uma grande satisfação poder celebrar essa conquista junto aos moradores, com quem mantivemos um diálogo constante para entender de que forma poderíamos proporcionar as melhorias que eram pleiteadas. Dar solução a mais essa demanda é motivo de orgulho para nós”, ressaltou Alex Santos.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos reforçou a abrangência dos trabalhos que serão proporcionados nas vias. “Faremos um grande trabalho no sistema de drenagem, que vai garantir o escoamento das águas nos dias de chuva, e serão sucedidos das etapas preliminares que prepararão a via para receber a camada asfáltica. Acompanharemos os serviços nos próximos meses para garantir que a população possa desfrutar de uma obra de alta qualidade ao final dos trabalhos”, pontuou Samuel Oliveira.

Por sua vez, o prefeito lembrou que a pavimentação no Parque Heroísmo integra um pacote de investimentos que está transformando a mobilidade no distrito de Palmeiras e em toda a cidade. “Nosso plano de pavimentação vem para promover um divisor de águas nas condições de mobilidade do município com tudo que já temos feito desde o ano passado. Viemos comemorar o início de mais essas obras, que se somam àquelas que foram realizadas no Parque Maria Helena e na Vila Fátima, e que estão acontecendo na Vila Urupês. Este é o nosso compromisso”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

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