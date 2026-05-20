Ordem de serviço oficializa início da pavimentação asfáltica no Parque Heroísmo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou para os moradores do Parque Heroísmo, na noite desta terça-feira (19), que a administração municipal transformará as condições de mobilidade do bairro com as obras de pavimentação que começarão a ser executadas ainda nesta quarta-feira (20).

A ordem de serviço para as intervenções que serão realizadas foi assinada na presença da população local e de outras autoridades, incluindo o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; os secretários municipais Alex Santos (Governo), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); os vereadores Rogério Castilho e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; o diretor de Cultura, Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; e o diretor de Assistência Social, Luiz Carlos Geraldo, o Professor Luizinho.

A primeira fase de atividades nesta localidade, que fica situada no distrito de Palmeiras, contemplará as ruas Oliveira de Carvalho, Benedito Mario e Antonio Benedito Candido, por meio de um investimento R$ 3.430.126,00, viabilizado a partir das tratativas iniciadas ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que resultou na destinação de emenda do deputado federal David Soares (R$ 3 milhões) e de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal (R$ 430.126,00).

O repasse garantirá aplicação de novo asfalto em uma área de 3.697,15 metros quadrados (m²), execução de guias e sarjetas numa extensão de 814,61 metros, e de sarjetão numa área de 142,58 m²; além de instalação de tubos de concreto para o sistema de drenagem em 484,50 metros. Ainda serão instaladas 24 unidades de bocas de lobo duplas, e reformadas outras cinco unidades. Além disso, também está prevista a substituição de toda a iluminação pública local por lâmpadas de LED.

A previsão é de que todas essas ações, que ficarão sob responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., sejam concluídas em até quatro meses, para garantir ainda neste ano as melhorias previstas para o deslocamento no bairro. Assim que as obras de pavimentação estiverem em sua fase final, já chegarão os serviços complementares de zeladoria, iluminação e sinalização.

O secretário de Governo destacou a importância de estar junto da população num momento tão importante para o bairro. “É uma grande satisfação poder celebrar essa conquista junto aos moradores, com quem mantivemos um diálogo constante para entender de que forma poderíamos proporcionar as melhorias que eram pleiteadas. Dar solução a mais essa demanda é motivo de orgulho para nós”, ressaltou Alex Santos.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos reforçou a abrangência dos trabalhos que serão proporcionados nas vias. “Faremos um grande trabalho no sistema de drenagem, que vai garantir o escoamento das águas nos dias de chuva, e serão sucedidos das etapas preliminares que prepararão a via para receber a camada asfáltica. Acompanharemos os serviços nos próximos meses para garantir que a população possa desfrutar de uma obra de alta qualidade ao final dos trabalhos”, pontuou Samuel Oliveira.

Por sua vez, o prefeito lembrou que a pavimentação no Parque Heroísmo integra um pacote de investimentos que está transformando a mobilidade no distrito de Palmeiras e em toda a cidade. “Nosso plano de pavimentação vem para promover um divisor de águas nas condições de mobilidade do município com tudo que já temos feito desde o ano passado. Viemos comemorar o início de mais essas obras, que se somam àquelas que foram realizadas no Parque Maria Helena e na Vila Fátima, e que estão acontecendo na Vila Urupês. Este é o nosso compromisso”, afirmou o chefe do Executivo municipal.