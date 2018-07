Palmeiras e Boa Vista ganham terminais de autoatendimento de trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano instalou dois terminais de autoatendimento nos distritos de Palmeiras e do Boa Vista. A medida tem como objetivo facilitar o acesso dos motoristas que necessitam consultar o sistema municipal de multas de trânsito.

Com isso, os moradores das regiões norte e sul não precisam ir ao centro da cidade para realizar serviços como imprimir o boleto para pagamento de autos de infração, conferir pontuação da Carteira Nacional de Habitação (CNH), retirar formulários para recorrer e acompanhar andamento de recursos. Antes, tudo isso só estava disponível na Junta Administrativa de Recursos Infracionais (Jari), que fica na rua Pedro Talarico, 40, na área central.

Com tela touchscreen, teclado, impressora e computador interligado ao sistema da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, tudo reunido em um totem, os terminais têm navegação intuitiva de fácil acesso à população. Os equipamentos foram instalados no Supermercado Seane, localizado na estrada do Koyama, 10, no Recreio Bela Vista, e no Shopping Dona Benta, que fica na avenida Francisco Marengo, 2175, no Jardim Dona Benta.

Além de facilitar a vida dos moradores de Palmeiras e Boa Vista, o serviço prestado pela Prefeitura de Suzano ajuda a fortalecer o movimento dos centros comerciais. “O comércio garante segurança para as operações e traz conforto para os munícipes. Vamos avaliar os resultados desse autoatendimento e, se houver boa aceitação, podemos levá-lo para outros bairros, além de ampliar os serviços oferecidos, podendo disponibilizar roteiros de linhas de ônibus e consultas sobre IPTU, por exemplo”, disse o secretário José Alves Pinheiro Neto.

Endereços dos terminais de autoatendimento:

Shopping Dona Benta

Avenida Francisco Marengo, 2175

Jardim Dona Benta – Distrito do Boa Vista

Supermercado Seane

Estrada do Koyama, 10

Recreio Bela Vista – Distrito de Palmeiras