Parceria leva aula sobre fluxo de caixa a alunas do curso ‘Mulheres com Propósito’

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promoveu na tarde de sexta-feira (13) em Suzano uma aula de fluxo de caixa com as participantes do curso “Mulheres com Propósito”, encerrado na semana passada. O conteúdo apresentado complementou os conhecimentos sobre empreendedorismo adquiridos ao longo da etapa concluída.

A aula com Sebrae foi ministrada pelo professor Kurth Tonn e teve três horas de duração. Pelo menos 30 mulheres participaram do encontro extra. De acordo com a diretora de projetos do Saspe, Sandra Lopes Nogueira, a ação surgiu da demanda sobre o tema percebida durante o curso “Mulheres com Propósito”, que levou empreendedorismo e empregabilidade a cerca de cem mulheres no município. “Sentimos a necessidade de uma ampla abordagem sobre fluxo de caixa, por isso convidamos o Sebrae para realizar esta capacitação com muita competência”, disse.



As participantes do curso concluído foram certificadas na semana passada. Sandra explicou que grande parte das alunas já tinha um prévio conhecimento sobre a temática. “Algumas já seguem no ramo dos negócios, enquanto outras ainda se prepararam com projetos em vista. Elas saíram daqui muito mais confiantes, empoderadas e contentes”, comentou ela, ao pontuar que a capacitação foi muito bem aceita, superando as expectativas para a primeira edição.



O curso “Mulheres com Propósito”, ministrado para duas turmas entre os dias 26 de agosto e 5 de setembro, foi promovido pela PepsiCo, em parceria com a Fundes América Latina, Tenda Atacado e Prefeitura de Suzano.