Parceria prevê alfabetização de crianças de até 7 anos no Alto Tietê

O Governo do Estado lançou o programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa que pretende unir os 645 municípios (incluindo os dez do Alto Tietê) e as 91 diretorias de ensino da rede estadual com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os sete anos de idade. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas em solenidade na Sala São Paulo, na capital.

“Quem se alfabetiza melhor é quem vai melhor lá na frente, é quem vai ter o melhor resultado na Prova Paulista, no Provão Paulista e no vestibular. E aí, de fato, nós precisamos cuidar da base e alfabetizar na idade certa”, afirmou o governador.

“Temos que trabalhar a base, e o Estado tem uma responsabilidade importante. Nós vamos trabalhar juntos com os municípios, a responsabilidade é nossa também. Precisamos estimular e incentivar, e o programa Alfabetiza Juntos SP está calcado nisso”, completou Tarcísio.

A cerimônia também reuniu a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, o secretário estadual da Educação, Renato Feder, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, deputados, prefeitos, vereadores, dirigentes federais, estaduais e municipais de ensino e representantes da comunidade escolar. A meta do Alfabetiza Juntos SP é ter 90% de crianças leitoras até 2026. O Governo do Estado vai enviar material didático aos municípios, formar professores e ampliar a aplicação da Avaliação da Fluência Leitura pela Secretaria da Educação. Em dezembro de 2023, 64% das crianças matriculadas na rede estadual e em 600 municípios participantes eram considerados leitores iniciantes ou fluentes.

Para que o Alfabetiza Juntos SP se transforme em uma política pública de Estado, o governador assinou um decreto de criação do programa. Atualmente, 1,4 mil escolas estaduais oferecem os anos iniciais do ensino fundamental e também vão integrar o programa com vistas à alfabetização plena.

O Alfabetiza Juntos SP é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Governo de São Paulo, com apoio técnico da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP) e em parceria com a Aliança, coalizão formada por Fundação Lemann, Instituto Natura e Associação Bem Comum. Não há qualquer contrapartida financeira do Governo do Estado. Em 2023, a Secretaria da Educação implantou a Avaliação de Fluência Leitora em duas etapas e obteve resultados fundamentais para balizar as ações do Alfabetiza Juntos SP.