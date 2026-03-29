Páscoa deve impulsionar vendas com crescimento de 6%, aponta Sincomércio

O comércio varejista do Alto Tietê deve registrar um crescimento entre 4% e 6% nas vendas para a Páscoa deste ano. A região conta atualmente com cerca de 14 mil estabelecimentos comerciais ativos.

De acordo com o Sindicato do Comércio do Alto Tietê (Sincomércio), a data é uma das mais relevantes no calendário varejista do primeiro semestre. O movimento é mais perceptível em supermercados, lojas de chocolates, presentes e comércios de bairro.

Ainda segundo o sindicato, o consumidor está mais cauteloso em 2026, priorizando pesquisa de preços e compras mais conscientes. Mesmo assim, a tradição da data mantém o fluxo nas lojas e garante um desempenho positivo para o setor.

Funcionamento na Sexta-feira Santa

O Sincomércio informou que o comércio pode funcionar normalmente na Sexta-feira Santa, dia 3 de abril. No entanto, os lojistas devem estar atentos às regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Para empresas que utilizarem funcionários, é obrigatório realizar uma emissão de autorização prévia, que deve ser solicitada de forma online junto ao Sincomércio Alto Tietê. Já os estabelecimentos que operarem apenas com sócios ou proprietários estão dispensados dessa exigência.

A orientação da entidade ressalta que o lojista pode aproveitar a data, desde que atue dentro da legalidade, garantindo segurança jurídica e evitando passivos trabalhistas. Já para o consumidor, o Sincomércio recomenda prestigiar o comércio do seu bairro, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das cidades do Alto Tietê.

Suzano

As vendas para a Páscoa devem crescer entre 5% e 8% em relação ao mesmo período de 2025, em Suzano. A expectativa é da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e avalia um comércio otimista para a data na cidade.

Segundo a entidade, os consumidores estão na expectativa de encontrar preços promocionais que possam atender um maior número de pessoas com condições facilitadas de pagamentos. Além disso, também esperam experiências diferentes e degustações, já que a data tem relação ao setor de alimentos. No entanto, devido ao feriado da Sexta-Feira Santa que antecede o domingo de Páscoa e emenda com o feriado do aniversário de Suzano, alguns comércios e lojas podem acabar fechando no período. Isso pode impactar nas vendas presenciais, contudo, as vendas online seguirão normalmente.

