Passageiros reclamam da falta de cobertura na parada da Rua Dr. Prudente de Moraes

Enquanto o plano de construção da Estação de Transferência Suzano Sul não é efetivado , os passageiros das linhas municipais e intermunicipais ficam embaixo de chuva e sol, na Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66). Embora haja um abrigo para aguardar as vans do transporte complementar, o local de espera pelos ônibus de municípios vizinhos ainda é descoberto e sem bancos. Esta é a principal reclamação da costureira Ingridy Guedes. "Espero ônibus aqui diariamente", disse a moradora do Marengo.

A aposentada Maria Cabral também se desloca até o centro da cidade ao menos quatro vezes por semana. "Tem vez que fico até 40 minutos esperando passar o ônibus da minha linha, sem nenhuma proteção contra o sol", queixou-se a mulher que vive no bairro do Raffo. O ferrazense Rubens José da Silva vem à Suzano pela linha intermunicipal que tem como destino final a cidade de Mogi das Cruzes. "Não tem cobertura nenhuma, na chuva é demais. Seria bom um terminal de ônibus, até mesmo pelo comércio que atende aos passageiros. Os vendedores ambulantes atrapalham na calçada".

Sem bancos para se acomodar, o autônomo Yago Luis Rodrigues espera o ônibus segurando o filho pequeno no colo. "Acho que facilitaria para muita gente que depende do transporte diariamente. Espero uma média de 30 minutos pelo ônibus de Itaquá. Com R$ 4,55 cobrados na passagem, acho que dava sim para investir em algo melhor".

As principais linhas intermunicipais que passam pela Prudente de Moraes são 114 TRO, Ferraz (Parque São Francisco); 227 TRO Santa Isabel (Centro); 416 TRO Poá (Cidade Kemel) e 481 TRO Poá (Terminal Rodoviário Jardim São José).