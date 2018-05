PAT Itinerante chega ao Miguel Badra com 30 vagas de emprego

O projeto do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Itinerante chega nesta terça-feira (22) ao bairro Cidade Miguel Badra. A iniciativa vai colocar à disposição diversos serviços na Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau (rua do Progresso, 165, no Miguel Badra), dentre eles a oferta de 30 vagas de emprego em uma indústria da região.

Os representantes da empresa estarão no local para acolher os currículos e já avaliar os candidatos. As vagas disponíveis são para as seguintes funções: ajudante de produção, caldeireiro, serralheiro industrial, técnico em segurança do trabalho, desenhista projetista, auxiliar financeiro, auxiliar de faturamento, auxiliar de vendas e auxiliar de garantia de qualidade.

“Desta maneira, os candidatos não precisarão se deslocar até a indústria para a entrevista de emprego. E ainda poderão sair de lá com a vaga garantida”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca. O PAT Itinerante também ocorrerá na mesma escola nesta quarta-feira (23), no mesmo período, das 9 às 16 horas.

Além desta novidade, a iniciativa vai disponibilizar emissão da Carteira de Trabalho (CTPS), palestras sobre empregabilidade, captação de currículos e encaminhamento a processos seletivos do programa Suzano Mais Emprego, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Também haverá orientações sobre Seguro-Desemprego, Banco do Povo Paulista, Jovem Cidadão e Time do Emprego.

O PAT Itinerante já ocorreu no distrito de Palmeiras, no Jardim Colorado, no Jardim Gardênia Azul e no Jardim Casa Branca. Na próxima semana, a iniciativa será realizada no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210, no centro), em 28 e 29 de maio (segunda e terça-feira). Mais informações sobre os serviços descentralizados prestados durante o “Mês do Trabalhador” estão disponíveis pelo telefone (11) 4742-7107.