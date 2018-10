PAT tem 120 vagas em três novos cursos

O projeto Suzano Mais Emprego abre inscrições nesta segunda-feira (22) para 120 vagas em três novos cursos gratuitos: Rotinas de RH, Práticas Administrativas e Logística Básica. O diferencial em relação a outras capacitações já oferecidas pela administração municipal é que estas ocorrerão nas dependências do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) em dias e horários diferenciados. A primeira será realizada nas noites de sexta-feira e os outros dois aos sábados, pela manhã e à tarde, respectivamente.

Cada curso tem 40 vagas disponíveis e totalizará oito aulas semanais de três horas de duração. O de Rotinas de RH já acontece nesta sexta-feira (26/10), das 19 às 21 horas. No dia seguinte, 27 de outubro (sábado), haverá aulas de Práticas Administrativas, das 9 às 12 horas, e de Logística Básica, das 13 às 16 horas.

Os interessados em se inscrever devem comparecer ao PAT com documentos pessoais das 8 às 17 horas. As capacitações serão lecionadas por meio de aulas teóricas, práticas e audiovisuais, além de atividades dinâmicas, pelo professor Pedro Alcântara Galvão Júnior, formado em Logística e com pós-graduação MBA em Gestão Empresarial.

No curso de Rotinas de RH serão abordados conceitos, teorias e ferramentas relacionadas aos conhecimentos técnicos na administração de recursos humanos e legislação pertinente ao recolhimento previdenciário, gestão de pessoas, admissão, documentação e práticas usuais, pontos de estrangulamentos, Matemática Básica, Linguagem Formal e Ética Comportamental em Ambientes Corporativos.

Já em relação à capacitação em Logística Básica, os alunos aprenderão sobre Administração, importância do Planejamento nas Atividades Administrativas, conceitos de prioridade e urgência, Matemática Básica, Linguagem Formal e Ética Comportamental em Ambientes Corporativos. Quanto ao curso de Logística Básica, haverá aulas em relação a ambientes do cenário logístico, Elos da Cadeia de Abastecimento, Logística 4.0, tendências do mercado competitivo, Matemática Básica, Linguagem Formal e Ética Comportamental em Ambientes Corporativos.

O PAT fica nas dependências do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central de Suzano. Outras informações pelo telefone (11) 4745-2264.

Novas capacitações no PAT de Suzano

Curso: Rotinas de RH

Carga: 24 horas

Início: 26/10/2018 (sexta-feira)

Horário: 19 às 21 horas

Curso: Práticas Administrativas

Carga: 24 horas

Início: 27/10/2018 (sábado)

Horário: 9 às 12 horas

Curso: Logística Básica

Carga: 24 horas

Início: 27/10/2018 (sábado)

Horário: 13 às 16 horas