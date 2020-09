Pátio da Escola Raul Brasil ganha grafite do artista Eduardo Kobra

A Escola Estadual Professor Raul Brasil ganhou uma obra de arte do muralista Eduardo Kobra. No pátio da instituição, a obra mostra um abraço carinhoso entre aluno e professor.

Kobra, grande nome da arte de rua do Brasil, fez o desenho em homenagem às vítimas do massacre da Escola Raul Brasil ocorrido em março de 2019.

A pintura de Kobra faz parte do projeto de revitalização da Escola Estadual Raul Brasil iniciada em outubro do ano passado.

O projeto inclui a reforma completa da unidade, construção de novas áreas comuns, de estudo, de convivência e administrativas. Inclui ainda a demolição e reconstrução de novas salas de aula, do Centro de Ensino de Línguas (CEL), banheiros e cantinas, além da reforma das salas de leitura e informática.

Foi criada também uma área de 1,5 mil metros quadrados para uso comum, que contará com paisagismo, além de um espaço destinado à prática de esportes, aulas ao ar livre e bicicletário. No prédio principal da Raul Brasil, destaca-se a criação do Espaço de Inovação, laboratório maker equipado com 24 notebooks, smart TV e impressora 3D. A escola também contará com um novo acesso, que não vai mais ocorrer pela Rua Otávio Miguel da Silva.

Em 13 de março de 2019, dois ex-alunos da escola Raul Brasil entraram armados no colégio pela porta da frente, assassinaram seis colegas, dois funcionários e se suicidaram. Desde então, o governo do Estado tem buscado acelerar projetos que aumentem a segurança dentro das escolas.