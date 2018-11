Patrulha Maria da Penha conquista Selo Nacional de Prática Inovadora

A Patrulha Maria da Penha foi anunciada como um dos três melhores projetos do Brasil no enfrentamento à violência contra as mulheres. Desta forma, o órgão ligado à Guarda Civil Municipal (GCM) receberá o Selo Nacional de Prática Inovadora em dezembro, na capital paulista. A novidade foi compartilhada com a Prefeitura de Suzano nesta quarta-feira (31) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, idealizador do reconhecimento.

Segundo o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, a Patrulha Maria da Penha, que é o principal trabalho da administração municipal no combate ao feminicídio, foi o único programa do Estado de São Paulo a ser premiado.

"Também fomos os únicos do Brasil ligados a uma administração municipal a receber tal reconhecimento. É uma honra e isso demonstra a seriedade e a preocupação da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi em melhorar a segurança e reforçar os mecanismos de enfrentamento à violência contra as mulheres", disse Santos.

Além do selo, o programa Patrulha Maria da Penha também deverá fazer parte da publicação impressa da revista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que será lançada em 8 de março de 2019, e todo o projeto estará descrito na Casoteca digital (http://casoteca.forumseguranca.org.br/) já neste ano.

De acordo com o comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade, o processo para conquista do selo durou cerca de três meses. "Em agosto, inscrevemos o programa no Fórum Brasileiro, apresentando todo o trabalho e resultados. Na primeira quinzena de outubro, entre os mais de 50 projetos cadastrados do Brasil, Suzano seguiu para segunda fase", explicou.

Nesta etapa, as pesquisadoras Olaya Hanashiro e Maria Carolina Schlittler vieram à cidade no dia 19 de outubro para conhecer, na prática, todo o trabalho promovido pela Patrulha Maria da Penha, assim como demais projetos e ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, como a Delegacia de Defesa da Mulher e o Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pertencente ao Fórum de Suzano.

"Na oportunidade, houve também um encontro com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que também mencionou o trabalho de empoderamento das suzanenses e atos de combate ao assédio em transportes públicos, organizados pela primeira-dama Larissa Ashiuchi. De lá, as pesquisadoras foram conhecer a vereadora Gerice Lione, que é autora do projeto que institui a Patrulha Maria da Penha como lei em Suzano", afirmou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, é uma honra Suzano ser reconhecida nacionalmente pelo empenho em combater a violência contra as mulheres e adiantou que o próximo passo será buscar parcerias com a Organização das Nações Unidades (ONU) Mulheres.

"Este selo é de grande valia para nossa cidade, uma vez que seremos reconhecidos em todo o País. Nosso objetivo é servir de exemplo para outras cidades para criação de um programa de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é uma triste realidade e que precisa ser evidenciada e combatida. Vamos continuar atuando em Suzano em todas as plataformas em apoio às vítimas, na punição e ressocialização de agressores e pelo fim do feminicídio. Parabenizo a todos da GCM pelo empenho e juntos também buscaremos parcerias com a ONU Mulheres", enalteceu Larissa.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, parabenizou todos os envolvidos e reforçou que este tema continuará sendo tratado com seriedade e as atividades voltadas ao combate da violência às mulheres receberão cada vez mais suporte, a fim de manter o alto padrão de monitoria às vítimas.

"É muito bom saber que Suzano está ganhando visibilidade em todo o País. Esse reconhecimento oferece mais credibilidade e seriedade ao nosso trabalho, nos permitindo buscar mais parcerias e investimentos. Queremos ser referência e continuar levando a Patrulha Maria da Penha para todos os lugares de nosso Brasil. Parabenizo toda a equipe da Patrulha Maria da Penha, em nome de nossa grande agente e coordenadora Rosemary (Caxito), bem como do nosso assessor estratégico Jefferson Ferreira e do comandante Assis", concluiu o chefe do Executivo.