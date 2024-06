Pavimentação em trecho da Avenia Paulista é concluída

A Prefeitura de Suzano encerrou nesta terça-feira (25/06) as atividades que proporcionaram uma nova pavimentação em um trecho da Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo, que fica compreendido entre a rua Alice Palermo dos Santos e a rua “Da Divisa”. O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve no local para vistoriar o serviço que garantiu a aplicação do asfalto nesta parte da via, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado. A ação se integra às melhorias implementadas na mobilidade desta localidade, que inclui a requalificação da parte já existente da avenida Senador Roberto Simonsen e as intervenções na rua Sete de Setembro.

As atividades preliminares que prepararam a via para o recapeamento asfáltico, iniciadas no mês de abril deste ano, incluíram revisão nas guias, sarjetas e também no sistema de drenagem e nas galerias de águas pluviais. As ações ainda contemplaram novas rampas de acessibilidade e calçamento da avenida, que ganhará nova sinalização e serviços de zeladoria. As obras estruturais ficaram sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda., e contaram com um investimento total de R$ 1.971.511,18, dos quais R$ 450 mil são receitas de emendas parlamentares e outros R$ 1.521.511,18 de contrapartida municipal.

Com a avenida Paulista, a administração municipal completa a revitalização que está sendo executada no conjunto de vias que circundam a área onde está sendo instalado o Hospital Federal, que fica justamente na junção entre essa via, o trecho novo da rua Sete de Setembro, aberto no segundo semestre do ano passado, e a avenida Senador Roberto Simonsen.

No fim do mês passado foram concluídos os serviços de recapeamento e drenagem do trecho já existente da rua Sete de Setembro, no sentido bairro-centro, entre a avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, e a avenida Armando Salles de Oliveira, no Conjunto Residencial Iraí. No primeiro trimestre deste ano, já haviam sido realizadas intervenções, que incluíram a aplicação de novo asfalto e troca do sistema de drenagem, no trecho da avenida Senador Roberto Simonsen que fica entre as avenidas Brasil e Doutor Odilon de Souza, em frente ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos frisou a relevância de executar intervenções em série na mobilidade desta região. “Nosso objetivo é proporcionar as condições ideais para os munícipes que utilizam este perímetro em seus deslocamentos de rotina. Para a revitalização das vias, temos feito um trabalho extenso, em várias etapas, que está permitindo melhorias para os motoristas que circulam neste trecho”, avaliou Samuel Oliveira.

O prefeito afirmou que a cidade tem registrado um desenvolvimento expressivo com a qualificação dos acessos já existentes e a criação de novas opções para os motoristas. “Pensamos em diferentes estratégias que se conectam a partir das obras que estão sendo implementadas. Na avenida Senador Roberto Simonsen, estamos realizando paralelamente as melhorias da parte já existente com as obras que garantirão a extensão da via, em direção à estrada dos Fernandes. No caso da rua Sete de Setembro, fizemos o prolongamento em direção ao Jardim Monte Cristo e a revitalização da parte já existente no sentido bairro-centro. Buscamos as melhorias para os motoristas da cidade com os investimentos em infraestrutura viária”, declarou Ashiuchi.