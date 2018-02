Pedestres do Parque Palmeiras pedem manutenção em pontilhão de trem de carga

Um pontilhão de trem localizado na Rua Sebastião Moreira, no Parque Palmeiras, em Suzano, é alvo de reclamações de moradores. Segundo eles, a área não tem manutenção há anos. Contudo, mato alto, aparição de animais e até mesmo alagamento debaixo da ponte são problemas visíveis. A falta de iluminação no local também é pedida pela população.

O líder comunitário Ronaldo Aparecido de Souza, mais conhecido como Ronaldo Rocha, disse que o pontilhão está abandonado e que por conta disso, tem gerado dificuldades aos moradores. Entre elas estão trafegar com o carro debaixo da ponte em dias de chuvas - uma vez que fica alagado o trecho -, atravessar o local andando pelos matos altos e ter que ficar em alerta durante a passagem para não ser surpreendido com algum animal peçonhento.

"Se tivesse manutenção, nada disso aconteceria ou não ficaríamos preocupados diariamente com essa situação. É um problema sério e que precisa ser resolvido. A população está cansada de enfrentar essas dificuldades", lamentou Ronaldo Rocha.

Já a comerciante Sebastiana de Piere, que trabalha próximo ao pontilhão há 48 anos, falou que teve o carro danificado por causa das condições. "Como fica escuro debaixo do local e alaga com facilidade, outro dia fui passar e acabei estragando o motor do veículo por passar na água sem ver. É um absurdo o que vemos aqui", argumentou.

O pintor Josias Ernesto mora em frente ao pontilhão e ressaltou que a aparição de animais devido à falta de manutenção é comum. "Aparece rato, cobra, barata, entre outros animais. É muito mato e que pode trazer risco de saúde da população. Isso sem contar com a ponte que fica ilhada e é escura, o que a torna muito perigosa".

Os moradores afirmaram que o pontilhão e os problemas apontados são de responsabilidade da MRS Logística. O DS tentou entrar em contato com a empresa, mas até o fechamento da reportagem não obteve êxito.