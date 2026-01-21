Pedro Ishi acompanha apresentação de programas do conceito 'Cidade Saudável'

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quarta-feira (21/01) a apresentação dos programas urbanísticos do Plano de Bairro da Prefeitura de Suzano, alinhados ao conceito de “Cidade Saudável”, iniciativa que norteia o planejamento territorial do município para as próximas décadas.

O encontro, ocorrido na sede da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, detalhou as diretrizes dos projetos “Bairros + Completos” e “Suzano Mais Praças”, que terão como áreas-piloto regiões estratégicas do Jardim Casa Branca e do Cidade Boa Vista, definidas a partir de critérios técnicos como crescimento populacional, densidade demográfica e fragilidades ambientais e sociais.

A primeira apresentação foi direcionada aos servidores da própria pasta, responsável pela condução técnica das ações. Em um segundo momento, o conteúdo foi compartilhado com integrantes de outras secretarias. De acordo com a diretora de Planejamento Territorial, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, o Plano de Bairro representa um avanço importante na forma como o município passa a enxergar suas regiões. “Estamos estruturando um diagnóstico profundo de cada território, considerando suas potencialidades e desafios. O ‘Bairros + Completos’ nos permite olhar para estes locais como um organismo vivo, entendendo as demandas reais da população e planejando soluções que impactem diretamente a qualidade de vida das pessoas”, destacou.

O “Bairros + Completos” abrangerá 25 unidades de planejamento em todo o município, com foco na descentralização de serviços, na melhoria da infraestrutura urbana e na valorização das realidades locais. Já o “Suzano Mais Praças” tem como objetivo ampliar e qualificar as áreas verdes de lazer, contribuindo para o bem-estar da população e para o aumento da cobertura vegetal, incluindo o plantio de parte das 5 mil mudas previstas para a atual gestão.

Especificamente o projeto “Bairros + Completos” conta com o apoio técnico da assessoria especializada em urbanismo e planejamento, como o escritório Casa Cidade Arquitetura e Urbanismo que trabalha em parceria com o BR Casas. A arquiteta Renata Coradin, representante da Casa Cidade, participou da apresentação.

As iniciativas incorporam também o conceito de “Cidade em 15 minutos”, que busca garantir que os cidadãos tenham acesso a bens e serviços essenciais em um raio reduzido de deslocamento. A proposta envolve melhorias na infraestrutura viária, revitalização de espaços urbanos e estímulo ao comércio local. O conjunto de ações dá continuidade ao trabalho iniciado a partir do Plano Diretor, conduzido desde 2017 pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Para o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, o momento simboliza um marco para Suzano. “Estamos dando um passo histórico ao alinhar o planejamento urbano ao conceito de ‘Cidade Saudável’, que pensa o desenvolvimento de forma ampla e integrada. Não se trata apenas de obras, mas de criar condições para que as pessoas vivam melhor, com acesso facilitado aos serviços, áreas de lazer e um ambiente urbano mais equilibrado”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o planejamento é fundamental para preparar a cidade para o futuro. “Suzano está se organizando com seriedade para as próximas décadas. Queremos uma cidade boa para os adultos de hoje e ainda melhor para as futuras gerações. Nosso objetivo, que começou com o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, é facilitar a vida das pessoas, para que tenham mais tempo para a família, para o lazer e para cuidar da saúde, vivendo em uma cidade inclusiva, humana e sustentável”, declarou.