Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 21 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi acompanha apresentação de programas do conceito 'Cidade Saudável'

Iniciativas 'Bairros + Completos' e 'Suzano Mais Praças' marcam início dos trabalhos do Plano de Bairro e reforçam planejamento urbano no município

21 janeiro 2026 - 20h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi acompanha apresentação de programas do conceito 'Cidade Saudável'Pedro Ishi acompanha apresentação de programas do conceito 'Cidade Saudável' - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quarta-feira (21/01) a apresentação dos programas urbanísticos do Plano de Bairro da Prefeitura de Suzano, alinhados ao conceito de “Cidade Saudável”, iniciativa que norteia o planejamento territorial do município para as próximas décadas. 

O encontro, ocorrido na sede da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, detalhou as diretrizes dos projetos “Bairros + Completos” e “Suzano Mais Praças”, que terão como áreas-piloto regiões estratégicas do Jardim Casa Branca e do Cidade Boa Vista, definidas a partir de critérios técnicos como crescimento populacional, densidade demográfica e fragilidades ambientais e sociais.

A primeira apresentação foi direcionada aos servidores da própria pasta, responsável pela condução técnica das ações. Em um segundo momento, o conteúdo foi compartilhado com integrantes de outras secretarias. De acordo com a diretora de Planejamento Territorial, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, o Plano de Bairro representa um avanço importante na forma como o município passa a enxergar suas regiões. “Estamos estruturando um diagnóstico profundo de cada território, considerando suas potencialidades e desafios. O ‘Bairros + Completos’ nos permite olhar para estes locais como um organismo vivo, entendendo as demandas reais da população e planejando soluções que impactem diretamente a qualidade de vida das pessoas”, destacou.

O “Bairros + Completos” abrangerá 25 unidades de planejamento em todo o município, com foco na descentralização de serviços, na melhoria da infraestrutura urbana e na valorização das realidades locais. Já o “Suzano Mais Praças” tem como objetivo ampliar e qualificar as áreas verdes de lazer, contribuindo para o bem-estar da população e para o aumento da cobertura vegetal, incluindo o plantio de parte das 5 mil mudas previstas para a atual gestão. 

Especificamente o projeto “Bairros + Completos” conta com o apoio técnico da assessoria especializada em urbanismo e planejamento, como o escritório Casa Cidade Arquitetura e Urbanismo que trabalha em parceria com o BR Casas. A arquiteta Renata Coradin, representante da Casa Cidade, participou da apresentação.

As iniciativas incorporam também o conceito de “Cidade em 15 minutos”, que busca garantir que os cidadãos tenham acesso a bens e serviços essenciais em um raio reduzido de deslocamento. A proposta envolve melhorias na infraestrutura viária, revitalização de espaços urbanos e estímulo ao comércio local. O conjunto de ações dá continuidade ao trabalho iniciado a partir do Plano Diretor, conduzido desde 2017 pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Para o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, o momento simboliza um marco para Suzano. “Estamos dando um passo histórico ao alinhar o planejamento urbano ao conceito de ‘Cidade Saudável’, que pensa o desenvolvimento de forma ampla e integrada. Não se trata apenas de obras, mas de criar condições para que as pessoas vivam melhor, com acesso facilitado aos serviços, áreas de lazer e um ambiente urbano mais equilibrado”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o planejamento é fundamental para preparar a cidade para o futuro. “Suzano está se organizando com seriedade para as próximas décadas. Queremos uma cidade boa para os adultos de hoje e ainda melhor para as futuras gerações. Nosso objetivo, que começou com o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, é facilitar a vida das pessoas, para que tenham mais tempo para a família, para o lazer e para cuidar da saúde, vivendo em uma cidade inclusiva, humana e sustentável”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saúde realiza primeira ação especial do ano na escola Nizilda neste sábado
Cidades

Saúde realiza primeira ação especial do ano na escola Nizilda neste sábado

Suzano inicia trabalho de fresagem em ruas da Vila Fátima
Cidades

Suzano inicia trabalho de fresagem em ruas da Vila Fátima

Transporte bate recorde com 297 instalações de placas toponímicas em dezembro
Cidades

Transporte bate recorde com 297 instalações de placas toponímicas em dezembro

Projeto de duplicação da Índio-Tibiriçá é concluído e segue para análise ambiental
Rodovia em Suzano

Projeto de duplicação da Índio-Tibiriçá é concluído e segue para análise ambiental

Feriado de São Sebastião terá 5 missas e procissão em Suzano
Cidades

Feriado de São Sebastião terá 5 missas e procissão em Suzano

Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações
Cidades

Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações