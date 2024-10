Pesquisa revela aumentos de até 90% próximo ao Dia das Crianças

Uma pesquisa detalhada conduzida pelo Observatório de Preços da Unipiaget revelou variações expressivas nos preços dos brinquedos em Suzano e Mogi das Cruzes nas semanas que antecedem o Dia das Crianças. A pesquisa foi realizada ao longo de três semanas consecutivas, com coletas de preços em quatro estabelecimentos - dois em Suzano (um no Centro e outro no bairro Raffo) e dois em Mogi das Cruzes (um no Centro e outro no Distrito de Braz Cubas). As coletas ocorreram nas segundas-feiras de 9, 16 e 23 de setembro de 2024, permitindo uma análise aprofundada sobre as variações de preço nesse período de alta demanda.

Entre os itens que mais sofreram variações, destaca-se a boneca Baby Alive, que o preço em Suzano subiu 90,02% entre as semanas 1 e 3. Outro exemplo marcante é o da boneca Barbie, que registrou uma alta de 66,68% na segunda semana no Centro da cidade. Já o kit pulseira, também muito procurado, sofreu um aumento expressivo de 79,03% no mesmo período.

A pesquisa apontou que, embora as variações tenham sido significativas em ambos os municípios, o comportamento de preços diferiu entre os estabelecimentos localizados no Centro e nos bairros. Em Suzano, por exemplo, 70% dos brinquedos foram vendidos com preços mais baixos nos bairros na primeira semana de análise, o que indica que esses estabelecimentos praticam valores mais competitivos em comparação às regiões centrais.

Em Mogi das Cruzes, a tendência se manteve: os bairros também apresentaram preços mais acessíveis em relação ao Centro, com diferenças de até 47%. Um exemplo foi o preço da pista de carros Hot Wheels, que teve uma diferença de R$ 89,99 no bairro em comparação aos R$ 169,99 no Centro.

Essa disparidade de preços sugere que, além da proximidade da data, os lojistas em áreas centrais, onde a demanda tende a ser maior, aumentam os valores com o objetivo de controlar o estoque e maximizar o lucro durante o período de maior procura. Por outro lado, lojas em bairros mais afastados podem buscar atrair clientes com preços mais baixos, seja por menores custos operacionais ou por uma estratégia para aumentar o fluxo de vendas em suas regiões. A análise também revelou que os brinquedos destinados às meninas foram os que mais apresentaram variação de preço ao longo das semanas de pesquisa.