Plano Diretor defende interligação da SP-66 com a Roberto Simonsen

O projeto de interligação da SP-66 (Rua Dr. Prudente de Moraes) com a Avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador - proposta pela gestão passada - consta como uma alternativa positiva no atual plano diretor.

Porém, mesmo com a viabilidade de desafogar o trânsito na região, não há nenhum projeto nesse sentido encabeçado pela Prefeitura.

Segundo informações da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, nenhuma informação sobre o assunto foi repassada no período de transição para a atual administração. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, "não há nenhum projeto no Ministério das Cidades nesse sentido", informa a administração. O assunto entrou em discussão na gestão passada, quando discutiu-se proposta, datada de 2015, da obra de interligação seria viabilizada por meio de um viaduto sob a linha férrea, tendo como objetivo uma ligação direta à estrada dos Fernandes e ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Na época, a proposta chegou a ser apresentada para o então ministro dos Transportes, Antonio Carlos. O valor de obra estimado era em torno de R$ 45 milhões.

Para os moradores e comerciantes do entorno da Roberto Simonsen, a obra traria mais visibilidade e oportunidades ao bairro, além de beneficiar positivamente para o desenvolvimento estrutural da cidade. "Seria um avanço para a cidade ter um acesso desse tipo. A viagem ficaria mais rápida, o trânsito no Centro iria desafogar e iria beneficiar as populações em volta do viaduto, principalmente para o comércio local", conta o comerciante José Peixoto da Silva, de 66 anos.

A também comerciante Cristiane Alvarenga, de 38 anos, acredita que o trânsito ficará melhor, principalmente no horário de pico. "A quantidade de carros andando por Suzano nos horários de grande movimento é enorme, acho que esse viaduto, se concretizado, vai melhorar esse aspecto", conta.

Para o autônomo Cleber de Souza, de 40 anos, a ligação direta com a Avenida Simonsen iria agilizar as viagens dos transportes de carga. "Para a minha empresa, que recebe materiais, seria excelente essa proposta. Seria mais fácil e ágil a viagem e a quantidade desses transportes passando pelo Centro de Suzano iria diminuir".