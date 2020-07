Plano Diretor traz informatização e aprovação online em Suzano

A Prefeitura de Suzano informou que o Plano Diretor também trouxe a informatização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, com a Aprovação Online para agilizar o processo de análise e aprovação de projetos, como a informatização dos mapas, possibilitando a visualização de forma mais ágil.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano informa que o Plano Diretor de Suzano 2018-2027 foi elaborado em 2017 e aprovado em dezembro do mesmo ano, sob a Lei Complementar 312/2017, sendo aplicado pela Administração Municipal desde então.

Entre as principais ferramentas urbanísticas incluídas no Plano Diretor estão a criação das Macrozonas, garantindo estratégias de desenvolvimento urbano específicas para cada região da cidade pela próxima década. Outra é a implantação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), trazendo maior equilíbrio urbano na cidade e no entorno dos novos empreendimentos que possam gerar qualquer tipo de impacto à sua volta.

Em 2018 e 2019, a pasta de Planejamento Urbano e Habitação elaborou a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo (Luops) - Lei Complementar 341/2019, responsável em conjunto com o Plano Diretor pelo desenvolvimento urbano da cidade.

Entre as principais ferramentas, está a definição dos índices urbanísticos previstos no Plano Diretor. Além da nova configuração das atividades econômicas da cidade, que se relaciona com o espaço urbano e os impactos que geram no território.