Planos municipais projetam Suzano para centenário

Os referidos instrumentos visam nortear o crescimento da cidade levando em consideração seus aspectos territoriais, a política urbana e rural, a administração dos efeitos das águas da chuva, a criação de uma rede cicloviária integrada com a infraestrutura urbana e a adoção de medidas de controle de ruído e calor em diferentes regiões. As ações foram iniciadas em 2017 e preveem melhorias no decorrer das próximas décadas.

Plano Diretor

O Plano Diretor de Suzano - lei complementar nº 312/2017, que substituiu a de número 145/2004 - define o macrozoneamento aderente aos padrões de ocupação de cada região, considerando o padrão atual e o projeto de visão futura em consonância com os objetivos de desenvolvimento formulados para o município. Este esquema leva em conta o sistema de vias estruturantes que estabelecem a conexão entre as principais regiões do território.

A delimitação das macrozonas objetiva a requalificação e ordenação do município de forma a possibilitar seu desenvolvimento socioeconômico, com preservação do seu patrimônio cultural e ambiental, natural ou construído. Dos programas e projetos prioritários no Plano Diretor de Suzano, importantes ações já foram executadas.

No que diz respeito à estrutura viária no alinhamento do rio Una, foram implementadas duas vias marginais, que têm início na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) e se estende até a rotatória Sol Nascente, no encontro com a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Ainda onde houve melhorias no traçado e qualificação urbana a partir da rotatória Miguel Badra, com demarcação e valorização do acesso norte do município.

Uma outra obra concluída foi a revitalização da Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, que abriga a Comunidade Nossa Senhora da Piedade, conhecida como a Igreja do Baruel, no distrito de Palmeiras, que teve o objetivo de resgatar a identidade e o interesse pelo núcleo inicial do município, promovendo o desenvolvimento de infraestrutura urbana e de turismo, a fim de promover um espaço de fomento cultural e valorização histórica do marco zero.

O evento “Suzano do Amanhã + 5”, realizado no Complexo Educacional e Cultural Mirambava entre 7 e 8 de agosto, apresentou e debateu os avanços que a cidade tem registrado com relação aos seus planos municipais para um público diversificado. O planejamento urbano local, visando à consolidação do desenvolvimento de Suzano, tem como alguns de seus pilares os Plano Diretor, o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMDMAP), o Plano Cicloviário e o mapeamento de ilhas de calor e do sistema de espaços livres e verdes.