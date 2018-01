Poupatempo Suzano não funciona neste sábado

O Poupatempo Suzano não funcionará neste sábado (20). O motivo é devido ao feriado municipal em celebração ao Dia do Padroeiro São Sebastião. O posto volta a atender na próxima segunda-feira (22), no horário habitual.

A unidade do Poupatempo suzanense fica localizada dentro do Suzano Shopping, localizado na Rua Sete de Setembro, 555. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, e aos sábados das 8 horas às 13 horas.

Agendamento

Os serviços mais solicitados no Poupatempo são realizados mediante agendamento. Para marcar dia e horário para ser atendido é muito fácil e o Poupatempo oferece diferentes canais de informações à população.

Programa Poupatempo



O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou cerca de 580 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel. Juntas, todas as unidades atendem cerca de 190 mil cidadãos por dia.



Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.