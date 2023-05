Praça dos Expedicionários e esculturas de Pokémon são revitalizadas

As equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura concluíram na última quarta-feira (17/05) os serviços de revitalização na Praça dos Expedicionários, na região central da cidade. Foram realizados trabalhos como manutenção, pintura, poda, capinação, varrição, roçagem e recolhimentos dos resíduos descartados de maneira irregular no espaço. A iniciativa tem o objetivo de garantir a preservação para todos os locais de convivência na cidade para que possam ser utilizados como pontos de lazer e descanso para a população.

As estátuas Squirtle, Charizard e Bulbasaur dos personagens da série de anime Pokémon, instaladas no local, também receberam serviços de limpeza, pintura e manutenção. O Viveiro Municipal segue um cronograma oficial da Diretoria de Praças, Parques e Jardins, que prevê o atendimento a todas essas áreas públicas e academias ao ar livre de Suzano, tanto na região central, quanto nos bairros.

De acordo com a gestora do Viveiro Municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a ação permite que uma cidade se mantenha devidamente limpa e vistosa. “Trabalhamos de forma ininterrupta para tornar Suzano cada vez mais bonita. Para isso, é necessário que ambientes de lazer direcionados a nossa população estejam em plenas condições de uso. Visamos oferecer ao cidadão melhores condições de qualidade de vida e sociabilidade”, destacou.

“Com a limpeza e a revitalização deste espaço, é possível trazer diversos benefícios para o município como, melhora da convivência urbana e facilitação no fluxo de pedestres. Além disso, as crianças e demais apreciadores da cultura geek podem visitar a praça e, assim, renovar suas fotos com as estátuas Pokémon”, finalizou a primeira-dama.