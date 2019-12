Prefeito apresenta demandas de Suzano ao vice-governador

Em visita ao Palácio dos Bandeirantes, na capital, o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi recebido na tarde desta quarta-feira (4) pelo vice-governador Rodrigo Garcia para tratar sobre assuntos de interesse de Suzano e também da região. Foram apresentadas algumas necessidades do município em relação às áreas de Infraestrutura, Saúde e Mobilidade Urbana.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense também mostrou o projeto da obra de conclusão da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, que será inaugurada no próximo dia 19 (quinta-feira), às 18 horas. O encontro na sede do governo paulista contou ainda com a participação do deputado estadual André do Prado.

Rodrigo Garcia recebeu as demandas da cidade e disse que dará os devidos encaminhamentos. “Como sempre, o vice-governador é muito bem receptivo e atento às necessidades de Suzano e do Alto Tietê, assim como o governador João Doria. E hoje não foi diferente. Tratamos de Saúde, Mobilidade Urbana e Infraestrutura e queremos manter o governo do Estado presente em nossa cidade para continuarmos a ter investimentos importantes”, disse Ashiuchi, que também tratou sobre o andamento do projeto de inclusão de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano, ainda sob análise.

No mesmo dia, o prefeito e o deputado também se encontraram com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, no Palácio dos Bandeirantes. O principal assunto discutido na reunião foi a estrada da Duchen, na Vila Ipelândia, em Palmeiras, que está com parte da pista alagada e prestes a receber obras de melhoria e alteamento. “Solicitei uma certa celeridade para o início dos trabalhos no local. A represa de Taiçupeba se expandiu e invadiu boa parte da estrada. Conseguimos a confirmação da obra e a população local aguarda ansiosamente por ela. O secretário entendeu nosso pedido e disse que em breve esse assunto estará solucionado”, finalizou o prefeito.