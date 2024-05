Prefeito prestigia aniversário do comando da Polícia Militar no Alto Tietê

O prefeito Rodrigo Ashiuchi prestigiou nesta terça-feira (28/05) a solenidade em celebração ao 18° aniversário do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12), em Mogi das Cruzes. A cerimônia contou com um desfile realizado por agentes que atuam na Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) do Alto Tietê e reuniu autoridades civis e militares.

Durante o evento, o chefe do Poder Executivo municipal destacou o trabalho realizado pela corporação, enaltecendo especialmente a atuação dos policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) que são responsáveis pela preservação da ordem e da segurança pública em Suzano, mas que também abrangem Poá e Ferraz de Vasconcelos. “Nossa cidade tem se mostrado cada vez mais segura com a atuação em parceria entre a nossa Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar. Com a instalação da Caep, o trabalho foi intensificado no município e em todo o Alto Tietê. Parabenizo os agentes que diariamente garantem nossa segurança”, declarou Ashiuchi.

Além de comemorar mais um ano de atividades do CPA/M/12, o evento serviu para dar início à “Operação Impacto” da Polícia Militar no Alto Tietê. A ação, que teve como objetivo intensificar o policiamento em pontos estratégicos e aumentar a sensação de segurança dos munícipes, aconteceu até o final da tarde desta terça-feira e contou com a participação de 63 policiais, 22 viaturas e dois cães.

O prefeito agradeceu o convite e colocou a gestão à disposição da Polícia Militar para a realização de outras ações em conjunto com a GCM de Suzano. “Nossa corporação estará sempre disponível para prestar apoio à Polícia Militar em suas operações. Sabemos que a força desta parceria é benéfica para Suzano e esse evento mostra o sucesso do nosso trabalho com os militares da região”, declarou Ashiuchi.

A cerimônia também contou com as presenças do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo; do comandante interino do CPA/M-12, tenente-coronel Alexandre Vasconcelos; do comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Caio Marcos de Oliveira, que representou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas; do comandante da Caep, capitão Thiago Ramalho; dos comandantes tenente-coronel Joel Chen (17° BPM/M), tenente-coronel Gilberto Ito (32° BPM/M) e tenente-coronel Marlon Luiz (35° BPM/M); e do delegado seccional Waldir Covino.

Também prestigiaram a solenidade o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha; os vereadores mogianos José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa, e Maurino José da Silva, o Policial Maurino; o vereador de Itaquaquecetuba, César Diniz; o vereador de Biritiba Mirim, Reginaldo Fábio; e os secretários de Segurança de Poá e de Governo de Biritiba-Mirim, Marcos Xavier e Fábio Mohamed, respectivamente.