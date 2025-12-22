Prefeitura de Poá suspende cobrança de Zona Azul nos dias 24 e 31 de dezembro

A Prefeitura de Poá anunciou a suspensão temporária do sistema de Zona Azul nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas dos feriados de Natal e Ano Novo. A cobrança, que foi reduzida pelo prefeito Saulo Souza no início do ano, também não será realizada nos próprios feriados, em 25 de dezembro e 1º de janeiro. A medida, informada pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, garante o uso gratuito das vagas nessas datas, que tradicionalmente registram intenso fluxo de veículos e grande circulação de pessoas no município.

A iniciativa tem como objetivo facilitar a mobilidade urbana, oferecer mais comodidade à população e contribuir com o funcionamento do comércio local durante o período de fim de ano, marcado por compras, confraternizações e aumento no deslocamento de moradores e visitantes.

De acordo com o secretário de Transportes, Tiago Correa, a suspensão da Zona Azul nas vésperas dos feriados busca organizar melhor o trânsito e tornar o acesso às áreas comerciais mais ágil. “São dias atípicos, com movimento intenso, e a gratuidade do estacionamento rotativo contribui para uma dinâmica mais fluida e confortável para todos”, destacou.



Redução da tarifa



Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Poá revogou o decreto que estipulava em R$ 3 o valor da tarifa da Zona Azul no município. Com a mudança, o motorista que utiliza as vagas de estacionamento rotativo passou a pagar R$ 2,50.

A redução foi anunciada pelo prefeito Saulo Souza, que, em conjunto com a equipe técnica da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, definiu o novo valor dentro da legalidade do contrato firmado com a concessionária responsável pela prestação do serviço.