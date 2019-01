Prefeitura de Suzano divulga resultados do concurso público da Educação

A Prefeitura de Suzano publica neste sábado (12) resultados de recursos e das provas práticas e de títulos do concurso público nº 002/2018, da Secretaria Municipal de Educação. Agora, os candidatos que assim quiserem, têm até terça-feira (15) para apresentar alguma contestação. O edital pode ser conferido integralmente nos sites da administração municipal (www.suzano.sp.gov.br), na área "Imprensa Oficial", e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

A publicação refere-se aos resultados dos recursos contra a prova objetiva para os cargos com mais de uma etapa; da prova prática para Cozinheiro Escolar, Motorista de Transporte Escolar e Operador de Som e Luz; e da prova de títulos para quem disputa as vagas de Diretor de Escola, Professor de Educação Básica Adjunto, Professor de Educação Básica I – 30 horas, Professor de Educação Básica II – Artes e Professor de Educação Básica II – Educação Física; além da classificação prévia das funções com uma única fase.

De acordo com o edital, o prazo para interposição de recurso será de dois dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data de publicação, ou seja, 15 de janeiro (terça-feira). O candidato interessado em proceder dessa forma, deve preencher o campo próprio para esta finalidade no endereço www.vunesp.com.bre seguir as instruções ali contidas. O prazo para divulgação dos resultados dependerá do julgamento da Banca Examinadora da entidade que realiza o concurso.

GCM

Também neste sábado, a Prefeitura de Suzano publica o edital de convocação para entrevista devolutiva da avaliação psicológica do concurso público nº 001/2018, da Guarda Civil Municipal (GCM). Trata-se dos 13 concorrentes que solicitaram um parecer referente a essa etapa da disputa. As entrevistas ocorrerão na Escola Estadual Batista Renzi (rua Concórdia, 44 – Vila São Francisco), no dia 20 de janeiro, às 9 e às 10 horas. Os candidatos deverão comparecer com documento de identidade e antecedência de 30 minutos.