Prefeitura de Suzano inicia ações para concluir obra apontada como atrasada pelo TCE

A Prefeitura de Suzano informou, em nota, que tem atuado de forma intensa para concluir obra apontada como atrasada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). A administração disse que as emendas orçamentárias para realização do projeto são de 2014, mas a gestão anterior não iniciou a obra.

“A Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Suzano esclarece que a obra citada pela reportagem conta com emendas orçamentárias de 2014, mas não havia sido feita nenhuma ação por parte da gestão municipal anterior”.

E reitera, afirmando que desde 2017 tem feito todos os procedimentos necessários para a conclusão da obra.

“A administração municipal realizou todos os processos licitatórios e os trabalhos de remoção de famílias instaladas em área irregular, bem como a troca de solo e sistemas de drenagem”, afirmou em nota a Prefeitura.

A próxima etapa é a colocação de asfalto na avenida. O valor da obra é de R$ 999.443,66, e sua conclusão estava previsto para 7 de setembro desse ano. Segundo o TCE, a obra é de “pavimentação e drenagem” da Rua Sete de Setembro, nos trechos I e II. A venida está localizada próximo ao Shopping de Suzano.

Salesópolis

A cidade de Salesópolis informou em nota que a obra foi concluída e atualmente está em prestação de constas final com a Caixa Econômica Federal.

Mas explicou o atraso, dizendo que “ por morosidade do repasse do recurso federal e também por conta das fortes chuvas no inicio do ano”. A obra em Salesópolis é referente a “drenagem e pavimentação” da Vila Adhemar, no bairro de Bragança em Salesópolis.

A conclusão estava marcada para o dia 2 de janeiro desse ano. O valor total foi de R$ 670.053,73.

TCE

As duas obras apareceram em levantamento feito pelo TCE na semana passada. O intuito foi contabilizar todas as obras de responsabilidade do município e que estão paralisadas ou atrasadas. O levantamento registrou ao todo 28 obras em todo o estado, que estão nessa situação. A soma de todas essas contruções chega á marca de R$ 81.195.861,00 milhões.