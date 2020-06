Prefeitura de Suzano oferece tendas e cadeiras em frente às agências da Caixa

As Secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana e de Cultura de Suzano, em parceria com a Caixa Econômica Federal, voltaram a atuar na organização das filas nas duas agências bancárias da rua General Francisco Glicério, na área central, para o recebimento do auxílio emergencial. Desde o último sábado (30), o público conta com tendas e cadeiras que ficarão disponíveis durante duas semanas, até que esta segunda etapa do pagamento do benefício seja concluída.

O objetivo da Prefeitura de Suzano é oferecer mais conforto às pessoas que precisam do serviço. Os aparatos foram cedidos e instalados pela Secretaria de Cultura, enquanto que a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana cuida do isolamento do trânsito para proteção dos munícipes. Já a equipe da Caixa Econômica Federal organiza a fila e o atendimento.

A princípio, serão duas semanas de operação, até 13 de junho (sábado), com montagem e desmontagem de toda a estrutura diariamente. “A ação teve início no último sábado, quando o banco abriu em caráter de urgência, e houve um resultado bastante positivo já no primeiro dia. Quem precisou enfrentar a fila agradeceu a iniciativa”, disse o secretário Claudinei Galo.

A disposição das cadeiras respeita o distanciamento recomendado como forma de evitar aglomerações no combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19). Esta é mais uma ação da Prefeitura de Suzano durante a quarentena em frente às agências da Caixa Econômica Federal, já que agentes de trânsito têm realizado orientações e acompanhamentos na organização das filas para minimizar os riscos de contaminação pela doença e manter a segurança dos usuários.