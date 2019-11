Prefeitura e agência da Secretaria do Trabalho renovam parceria

A agência da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, de Suzano, e a Prefeitura renovaram parceria. O local presta serviços importantes, onde a maioria está disponíveis apenas em São Paulo. Em conversa com a reportagem, a Prefeitura, que emprega quatro funcionários no local, garantiu que a agência vai continuar contando com os servidores.

Kássia Yumi Inomata, chefe da agência da Secretaria do Trabalho, contatou o DS sobre a necessidade de informar a população sobre o risco de o local não poder realizar mais serviços, como emissão de carteira de trabalho, atendimento ao público, protocolo de processos e questões sobre seguro desemprego. "O contrato se encerrou, e como a Prefeitura cedia quatro funcionários para a agência do Ministério do Trabalho, esses quatro tipos de serviços iam deixar de serem realizados", disse a chefe da agência. A reportagem contatou a Prefeitura sobre a situação, e por meio de sua Secretaria de Administração Municipal, a administração municipal garantiu que a agência não será fechada.

"Será preciso apenas fazer um ajuste burocrático, pois o convênio existente entre a Prefeitura e o Ministério do Trabalho, tem como objetivo o auxílio de funcionários para a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)", informou.

A pasta completa, explicando que a própria agência disse que o Ministério da Economia não estava mais renovando parcerias para emissão de CTPS física.

Kássia explicou que a agência existe em Suzano desde 1972, ela atua nesse posto há dois anos, e afirma. "Não há outra agência como essa no Brasil. Com todos os serviços que aqui são oferecidos, ia prejudicar a população, caso fosse fechado".

Se a agência fosse fechada, a população do Alto Tietê precisaria se deslocar para a agência da Secretaria do Trabalho em Guarulhos, ou no bairro do Anhangabaú, em São Paulo.

A Prefeitura concluiu informando que uma reunião entre a administração e a agência estão andamento. "Uma reunião já está agendada para definir os parâmetros do novo convênio e, assim, manter os serviços na unidade suzanense, sem prejuízo à população", informou.