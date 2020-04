Prefeituras do Alto Tietê aguardam liberação de recursos para o auxílio emergencial

As prefeituras da região ainda aguardam a liberação de recursos para o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso na última segunda-feira (30). A medida foi sancionada pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, na última quinta-feira. Um calendário com a ordem dos pagamentos deve ser divulgado pelo governo federal nos próximos dias. O benefício de R$ 600 será pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais e desempregados; mães chefes de família receberão R$ 1.200.

A prefeitura de Poá informou que está planejando uma forma de atualizar o cadastro das pessoas da cidade que serão beneficiadas, uma vez que o auxílio ainda não está liberado. A municipalidade também orienta que as pessoas não se dirijam aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade, para evitar aglomerações no local. Segundo a prefeitura, os munícipes devem aguardar novas orientações.

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos disse que, por ter sido aprovada pelo Congresso recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Regional ainda não definiu como funcionará a medida. A pasta informou que existem orientações sobre a criação de uma plataforma online para aqueles que ainda não estiverem cadastrados pelo CadÚnico, mas que como a norma ainda não foi editada pelo governo federal, a orientação ainda não foi repassada aos municípios.

A pasta "pede calma aos munícipes, pois o benefício ainda não está disponível para saque e nem a municipalidade foi orientada sobre". Além disso, a Assistência Social da cidade ressalta que mesmo com atendimentos mais restritos, quem precisar fazer o cadastro no CadÚnico, pode agendar por telefone (4675-8022 / 4674-4936), e que apenas uma pessoa da família deverá comparecer com todos os documentos necessários para comprovação.

Já a prefeitura de Mogi das Cruzes informou que os recursos do auxílio emergencial serão operados pelo governo federal, e não pela municipalidade. Esse é mesmo posicionamento da prefeitura de Suzano, que também disse que "naturalmente, as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda e de Assistência e Desenvolvimento Social estarão com seu atendimento pronto para orientar a população, se necessário."