Prestigiado por Tarcísio e Nunes, Ashiuchi reúne 15 mil: 'Fui testado e aprovado'

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), lançou na noite desta sexta-feira (28 de agosto) sua campanha a deputado estadual, na presença de 15 mil pessoas na sede do Bunkyo, prestigiado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pelo prefeito da Capital Paulista, Ricardo Nunes. “Foi o melhor secretário do Verde e do Meio Ambiente”, disse o prefeito Nunes.



O evento reuniu, além dos dois, uma grande quantidade de lideranças políticas de apoio à Rodrigo Ashiuchi.

Fizeram parte do evento os candidatos ao Senado, André do Prado e Guilherme Derrite, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado Marcio Alvino, o prefeito Pedro Ishi, vereadores, ex-prefeitos e prefeitos, a maioria dos partidos de apoio, e secretários. Os discursos enalteceram a figura de Ashiuchi como grande administrador.



O lançamento da campanha também foi marcado por momentos de emoção. O primeiro no discurso da ex-primeira-dama e presidente do PL de Suzano, Larissa Ashiuchi, que esteve no palco ao lado de Rodrigo Ashiuchi, e o segundo durante um vídeo transmitido no telão com toda a trajetória de vida do ex-prefeito com depoimentos de familiares, entre eles da mãe Célia Ashiuchi.



Durante discurso, o ex-prefeito fez agradecimentos ao grupo político de vereadores, secretários e amigos. “Ninguém faz nada sozinho”. Depois destacou os avanços de Suzano a partir de 2017, quando assumiu com a retomada de obras. “As pessoas sabem a cidade que nós deixamos. Entregamos mais de 153 obras. Foram mais de 350 quilômetros de pavimentação. Tiramos gente do barro”, disse Ashiuchi. “Trouxemos saneamento básico e equipamentos de segurança e saúde. Grandes obras que há anos estavam engasgadas”, acrescentou.



O ex-prefeito aproveitou para lembrar da retomada das obras da Arena Suzano, Marginal do Una, Pirâmide do Sesc, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, entre outras obras.



Lembrou que deixou a Prefeitura de Suzano com aprovação de 93,7%. “E não fiz sozinho. Fiz com muitos de vocês que estão aqui”, acrescentou, lembrando que foi também o prefeito que mais vezes foi presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat): três vezes.



Depois falou da oportunidade de trabalhar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, como secretário do Verde e do Meio Ambiente. O ex-prefeito também pediu apoio dos suzanenses para mais essa missão, de ser deputado para continuar trabalhando pela cidade e região.

ALINHAMENTO DOS ATROS POLÍTICOS

Ashiuchi falou também sobre “alinhamento de atros políticos”, ressaltando que é na boa política que se chegam às obras. “E a política tem de ser ocupada por pessoas do bem. Que têm compromisso e objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas”, acrescentou.

O ex-prefeito afirmou que as obras, como da alça do Rodoanel, chegam pela força política e lembrou que Suzano vai se tornar as principais esquinas de desenvolvimento do Estado.

“Por causa do alinhamento com o governo do Estado”, acrescentou. “Quero estar ao lado do Tarcísio para poder entregar essa obra. Sou dos únicos prefeitos que entregaram praticamente 100% do seu plano de trabalho da sua proposta que colocamos em 2017. Fui provado e testado e entregamos resultado”, acrescentou.

Segundo o ex-prefeito, é preciso que esse “alinhamento dos atros políticos”, das parcerias com o governo do Estado aconteçam de novo. “Para que Suzano e região posso usufruir de grande progresso”, acrescentando que esse alinhamento começa com a votação de Flávio Bolsonaro para presidente e com a eleição dos senadores André do Prado e Guilherme Derrite, além do candidato a deputado Marcio Alvino. “Esse alinhamento dos atros vai trazer o melhor. Vamos às ruas. Suzano vai ter novamente um deputado estadual”, afirmou.

Durante coletiva de imprensa, o ex-prefeito falou da importância e do peso político do lançamento de sua candidatura com a presença de autoridades. “Fico feliz pela amizade e por acreditarem no nosso trabalho. Meu compromisso. Quero levar minha experiência e aprovação como prefeito e trabalhar lado a lado com cada cidade da região respeitando a particularidade de cada uma”.

Na coletiva o prefeito falou também sobre áreas ligadas ao meio ambiente, segurança e respondeu à pergunta do DS, no qual o governador Tarcísio afirmou que ele será o sucessor de André do Prado, levando em conta até numa trajetória a presidência da Assembleia Legislativa. “Se Deus colocar isso na minha história se o Tarcísio e o Ricardo Nunes acharem que tenho muito mais para contribuir, sou soldado e estou preparado. Serei o melhor deputado da história do Estado”.