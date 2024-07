Primeiro dia do Passe Livre registra quase 500 inscrições em Suzano

O programa Passe Livre Estudantil referente ao 2º semestre de 2024 recebeu nesta segunda-feira (01/07) 482 inscrições, sendo 414 recadastros e 68 novos registros. Este foi o primeiro dia de registros visando o retorno às aulas dos estudantes após as férias de meio do ano. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Educação de Suzano, em parceria com a Radial Mais Transporte, concede gratuidade aos estudantes que utilizam as linhas de ônibus municipais para deslocamento aos seus estabelecimentos de ensino.

A expectativa é atingir a marca de 3 mil cadastros para a segunda metade do ano, superando os números do primeiro semestre, quando 2.783 estudantes realizaram as inscrições. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação manterá o sistema ativo para registros até 30 de setembro, com a documentação tendo de ser entregue pelos alunos até 18 de outubro.

Para ter acesso à gratuidade, tanto pela primeira vez quanto na renovação, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário mínimo, comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico). Os cadastros podem ser feitos pelo site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Ao acessar o portal, o estudante deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2024” e inserir o CPF. Em seguida, ele informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o usuário deve salvar e imprimir o formulário e o encaminhar para validação da instituição de ensino. Em seguida é preciso aguardar a análise dos documentos enviados e a aprovação dos dados digitalizados no endereço eletrônico citado, conforme o cronograma publicado no acesso dos usuários.

Além da solicitação, o interessado ainda pode encontrar no site a seção “Dúvidas Frequentes”, um vídeo tutorial contendo o passo a passo para realizar a inscrição do benefício e, ainda, o cronograma completo das etapas no semestre e as exigências no momento do envio da documentação.

O secretário Leandro Bassini, lembrou que a iniciativa, realizada desde 2014 na cidade, mais uma vez vai atender milhares de munícipes que precisam utilizar o benefício diariamente para ir e voltar do estabelecimento de ensino. Ele também alertou sobre a importância de antecipar o cadastro para evitar transtornos futuros. “É um momento fundamental para efetuar o registro porque, desta forma, caso haja alguma divergência de informações, o estudante terá tempo hábil para resolver sem sobrecarregar as equipes que analisam os dados. A hora é agora, no começo”, sugeriu.

Mais informações sobre o Passe Livre Estudantil podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4744-6084. A Secretaria de Educação de Suzano atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210.