Programação do Cineteatro será especial em homenagem à mulher

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a nova programação do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Jardim Paulista) para o mês de março em celebração ao Dia da Mulher. Para tanto, a pasta preparou uma série de filmes dedicados ao tema, proporcionando uma experiência inspiradora a todos os espectadores. O projeto contará com as mostras “Se joga, garota” e “Lugar de Mulher é no Cinema!”. A programação, feita em parceria com o Pontos MIS, ocorrerá em todas as quartas-feiras do mês, às 14h30 e 19 horas, com entrada gratuita.

As apresentações têm início nesta quarta (06/03), às 14h30, com a exibição de “Garota Fantástica”, dirigido por Drew Barrymore e estrelado por Elliot Page. O filme retrata a história de uma jovem texana de 17 anos que se vê diante de um impasse em sua vida. A classificação indicativa é 12 anos. A partir das 19 horas, será exibido “A Garota Radiante”, que narra a vida de uma jovem judia, de 19 anos, cheia de energia e sonhos, buscando se tornar uma atriz de sucesso. A classificação indicativa é 14 anos.

No dia 13, o espaço apresentará, a partir das 14h30, a comédia “Ela é o Cara” e, mais tarde, às 19, o drama “Dançando no Silêncio”. Na primeira sessão, a protagonista Amanda Bynes interpreta uma jogadora de futebol que é constantemente impedida de jogar com os garotos devido ao preconceito de que mulher não pode ser tão boa em esportes. O filme é recomendado a maiores de 12 anos. Já o drama trata de uma jovem apaixonada por balé que sonha em ingressar em uma das maiores companhias da Argélia. A classificação indicativa para essa produção é 14 anos.

Já na quarta-feira da semana seguinte (20/03) será exibida a comédia familiar “Sonhos no Gelo”, um filme norte-americano de 2005 dirigido por Tim Fywel, com classificação livre. No mesmo dia, no período noturno, o cronograma segue com “A Versão de Anita”, um longa-metragem da produtora gaúcha Zapata Filmes, que representou o Brasil em festivais internacionais no ano passado. A classificação indicativa ainda será confirmada.

E por fim, no dia 27, o espaço audiovisual irá exibir a animação “A Bailarina”, que conta a história de uma sonhadora menina órfã que toma uma atitude arriscada para realizar seus sonhos. À noite será a vez do documentário “Nascer - Parte humanizada no Brasil”, de Luciano Oreggia, que questiona o protagonismo da mulher brasileira no processo de gerar um filho. Ambas as produções possuem classificação livre.

Para a secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é mais do que uma simples data no calendário. Esta programação relembra a importância delas em todas as esferas da sociedade. “As exibições não apenas reconhecem as conquistas das mulheres ao longo dos anos, mas também destaca as lutas contínuas por igualdade de gênero, direitos humanos e justiça social. O conteúdo é adequado para todos os públicos”, apontou a chefe da pasta.