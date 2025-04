Programas preveem 32 novas praças e oficialização de 25 bairros

Os programas “Bairros + Completos” e “Suzano Mais Praças” preveem um plano de abairramento em 25 lugares de Suzano, começando com plano piloto em duas localidades, a construção de 32 novas praças e a revitalização de outras 18. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28), durante o lançamento dos programas. Os projetos foram enviados para votação na Câmara Municipal.

O prefeito Pedro Ishi frisou a relevância deste programa, que foi elaborado a muitas mãos e terá o acompanhamento da comunidade. “Tivemos a parceria da FAU Mackenzie para elaboração dos projetos que darão suporte para a iniciativa, e caminharemos ao lado da população por meio desta possibilidade de “adoção” das praças, que nos dará mais condições de manter as mesmas sempre bem preservadas”, declarou.

"Nós procuramos uma cidade mais saudável, inclusiva e sustentável. Estou muito feliz com essa nova proposta, que é um divisor de águas para o futuro da nossa cidade. Um futuro que será planejado", acrescentou o prefeito.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, disse que “com o crescimento populacional e a nova condição urbana, as cidades precisam, cada vez mais, serem elementos urbanos organizados e planejados de forma inteligente e sustentável”.

“É sobre essa ótica que Suzano, desde 2017, tem construído um conjunto de programas, planos e projetos que consolidam hoje um sistema de planejamento territorial”, declarou.

O programa “Bairros + Completos” busca melhorar a realidade urbana, ambiental e social da cidade, e já conta com dois planos pilotos definidos para as regiões do Casa Branca e Boa Vista. A previsão é que os projetos sejam entregues no primeiro semestre de 2026.

Segundo a diretora de Planejamento Territorial, Elaine Corrêa, o plano irá contar com três fases. A primeira será um levantamento de dados de contextualização; a segunda será um diagnóstico do bairro e Consultas Públicas para entender as necessidades da população; e a terceira visa a proposta de conjuntos de crescimento e áreas de intervenção estratégica. A ideia é implementar o conceito de “Cidade em 15 minutos”, que visa trazer melhorias na infraestrutura viária e revitalização das áreas urbanas com foco no impulsionamento do comércio, sobretudo otimizando o tempo do morador e facilitando o acesso à serviços prioritários. “Os projetos vão nos dar condições de pensar no futuro daquele bairro. Isso nos trará vantagens, pois vamos conseguir ter um olhar mais concentrado naqueles bairros. Se a quantidade de unidades essenciais, como de saúde e educação, atende a população que mora no local”, explicou o secretário.

Suzano Mais Praças

Por sua vez, o programa “Suzano Mais Praças”, busca uma cidade mais sustentável e saudável a partir da implementação do Sistema de Áreas Livres e Verdes, elaborado em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), por meio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU Mackenzie).

O projeto prevê a manutenção e preservação de áreas de importância ambiental, o financiamento de políticas públicas de manutenção e ampliação das áreas verdes da cidade e a ampliação e qualificação de espaços públicos verdes e de lazer.

Atualmente, o município possui 70 praças e dois parques. O programa visa a implantação de 32 novas praças e a revitalização em outras 18, sendo que, nos próximos quatro anos de gestão, a previsão é a entrega de 16 novas praças e a revitalização de quatro.

Além disso, também haverá o plantio de 5 mil mudas de árvores, sendo 50% nas praças e 50% arborização viária e em áreas de recuperação ambiental. “Com esse plano, nós teremos condições reais de criar nossa arborização urbana de forma planejada, sem causar transtornos para a fiação”, declarou o secretário de Meio Ambiente André Chiang. Durante o lançamento dos projetos, também estavam presentes o vice-prefeito, Said Raful; a primeira-dama, Déborah Raffoul; o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Arthur Takayama; além de vereadores.