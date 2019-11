Projeto ‘Além dos Muros da Escola’ oferece novo olhar da Educação no Jardim Alterópolis

A recente iniciativa de duas professoras da região norte de Suzano chama a atenção não apenas pelo dinamismo, mas pelo envolvimento que está gerando junto a pais e responsáveis dos alunos. O projeto “Minha Escola, Minha Família – Além dos Muros da Escola” vem trazendo, em seu primeiro ano uma nova abordagem para a educação infantil.

A ação teve início neste ano. Famílias da classe G2 A (para crianças de três anos) da Escola Municipal Luiza Rodrigues de Oliveira, no Jardim Alterópolis, receberam em suas casas o trabalho escolar, com professores, auxiliares e colegas de turma. Agora, neste semestre, a escola está acolhendo as famílias para acompanharem a rotina das crianças por um dia dentro do ambiente escolar. A iniciativa conta com a participação de pais e responsáveis de 22 alunos.

O trabalho é desenvolvido pelas professoras Joselene Cabral Lacerda e Margarete de Lima Franco Leão, com apoio das auxiliares de desenvolvimento educacional (ADE) Aline Ribeiro de Aguiar, Flávia Pinheiro da Silva e Rute Pereira Santos de Souza. A principal finalidade é aproximar as instituições escolar e familiar, firmando parcerias para o desenvolvimento integral da criança. A premissa é de que o ensino não se dá isolado apenas no ambiente de sala de aula, onde professores e responsáveis necessitam trabalhar juntos.

Segundo a direção da unidade, foram notadas mudanças dentro do aspecto pedagógico com o projeto “Além dos Muros da Escola”. Por meio de estudos da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os educandos passam a ser protagonistas de sua própria história, construindo nas interações e práticas cotidianas sua identidade pessoal e coletiva. Dentre os exemplos está o de um aluno que melhorou sua comunicação com os colegas e com os professores, alterando sua postura em relação às atividades escolares.

Para a diretora Beatriz Rangel, a adesão tanto dos pais quanto do Poder Público ao novo projeto foi fundamental para seu sucesso.