Projeto 'Baby, me Leva!' garante 16 adoções no último sábado

A mais recente edição presencial do projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”, promovida no último sábado (29/11) no Suzano Shopping, no Parque Residencial Iraí, resultou na adoção de 16 animais, sendo dez cães e seis gatos. A ação, organizada pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já possibilitou 2.252 adoções desde sua criação, sendo 481 somente neste ano.

Durante o evento, o público que passou pelo shopping pôde conhecer os pets em um ambiente estruturado especialmente para receber os visitantes, oferecendo segurança e acolhimento no primeiro contato com os futuros tutores.

Vale lembrar que, para levar um amigo de quatro patas para casa, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e ter mais de 18 anos. O tutor também deve assinar um termo de responsabilidade elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes.

Além das ações presenciais, o projeto também oferece o processo de forma on-line. Pelo link https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br/ é possível agendar uma visita para conhecer o pet desejado. Mesmo de forma virtual, a apresentação de documentos e assinatura do termo de responsabilidade também é necessária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

“Cada adoção representa uma vida transformada. Com o ‘Baby, me Leva!’, reforçamos nosso compromisso com o bem-estar animal e aproximamos as famílias de seus novos companheiros, construindo um futuro mais responsável para Suzano”, destacou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.