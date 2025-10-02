Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Cidades

Projeto 'Casarão Autoral' promove novas apresentações de bandas neste sábado

Evento realizado pela Secretaria de Cultura de Suzano tem entrada gratuita; interessados devem comparecer ao local a partir das 19 horas

02 outubro 2025
Projeto 'Casarão Autoral' promove novas apresentações de bandas neste sábadoProjeto 'Casarão Autoral' promove novas apresentações de bandas neste sábado - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro) promoverá neste sábado (04/10) mais uma edição do projeto “Casarão Autoral”. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Cultura de Suzano, tem entrada gratuita e ocorrerá das 19 às 21 horas. Para prestigiar, basta comparecer pouco antes do horário.

A noite musical terá início com a apresentação da banda “Comunautas”, formada por Nico Crocci (bateria), Daniel Biondini (guitarra) e Juan Miralles (contrabaixo). O grupo, traz um repertório voltado ao rock e nasceu com a proposta de dar voz aos jovens, transmitindo cultura e esperança por meio da música.

Na sequência, sobe ao palco a banda “Heresia”, trazendo um repertório marcante de rock alternativo brasileiro. Formado por Chenato (guitarra e vocal), Otto (baixo e vocal) e Coutinho (bateria), o trio promete contagiar o público com energia e autenticidade.

O “Casarão Autoral” é um projeto desenvolvido pela pasta com o objetivo de ampliar a visibilidade dos artistas locais, oferecendo espaço para apresentações musicais e outras formas de expressão artística.

Segundo o secretário José Luiz Spitti, a iniciativa garante aos munícipes uma noite de lazer e contato direto com a produção cultural da cidade. “É uma oportunidade para valorizar nossos talentos e fortalecer a identidade cultural de Suzano. Espero que todos possam aproveitar mais um dia repleto de música, encontros e boas experiências”, falou.

