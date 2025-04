'Projeto Educador Ambiental Mirim' mobiliza alunos em ações sustentáveis

Alunos da Escola Municipal Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, localizada no Jardim Monte Cristo, participaram do lançamento do “Projeto Educador Ambiental Mirim”, na última semana, no Viveiro Municipal Tomoe Uemura. A ação, promovida pelas Secretarias de Educação e de Meio Ambiente, contou com 30 estudantes do 5° ano do ensino fundamental.

Com início às 9h30 de quinta-feira (10/04), as crianças de 10 anos participaram de uma palestra ministrada pela diretora de Meio Ambiente, Solange Wuo, pela coordenadora de projetos Sueli Stuchi, pelo diretor do Viveiro Municipal, Marcelo da Silva e pelo analista ambiental Alan Oliveira. Na ocasião, os alunos assistiram vídeos sobre as mudanças climáticas, acompanharam orientações sobre os cuidados com a natureza e aprenderam mais sobre sustentabilidade.

Em seguida, houve uma visita guiada por todo o espaço, que conta com lago, áreas especiais para animais, estufa, orquidário e hortas. “A primeira sessão do projeto teve plantio de uma pitangueira, árvore frutífera nativa do Brasil, no próprio Viveiro. Foi um importante momento para as crianças entrarem em contato com a natureza”, disse Solange Wuo.

Ao final da experiência, os 30 alunos realizaram um piquenique e receberam um cartão de certificação de “Educador Ambiental Mirim”, a partir do qual se comprometeram a preservar e cuidar do planeta. Todo o projeto foi acompanhado pelas professoras Lídia Camargo e Sônia Mayuame Ataravi e pela coordenadora pedagógica Ana Lúcia Bonatti. Também estiveram presentes, acompanhando a atividade, Sueli Prestes, da equipe do Núcleo de Projetos Pedagógicos, e Francisco Franco, diretor da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. A ideia, segundo a pasta, é que a iniciativa seja continuada, contemplando os estudantes de outras escolas municipais.

Todas as atividades realizadas fazem parte dos objetivos do projeto, que busca conscientizar crianças e jovens sobre a importância da preservação e de práticas sustentáveis, desenvolvendo a consciência ambiental e estimulando o respeito e o cuidado com a natureza

Para a secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila Valencio Magalhães, a iniciativa foi importante porque os estudantes puderam presenciar na prática as orientações recebidas em sala de aula. “Tenho certeza de que a ação foi um sucesso. O Viveiro Municipal é rico em detalhes, em sustentabilidade e em cuidado com a natureza. Por isso, é gratificante levar as nossas crianças ao local e reforçar os seus conhecimentos”, disse.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, reforçou a união das pastas pelo bem das crianças. “Precisamos cada vez mais falar sobre crises climáticas, sustentabilidade e preservação. E é de grande valia levarmos essas discussões para as nossas crianças, que, além de transmitirem a informação em casa, vão crescer com mais consciência ambiental”, finalizou.

Serviço

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está localizado no número 340 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e funciona todos os dias, das 8 às 17 horas. A entrada é livre e o espaço aceita a visita de cães.