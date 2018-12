Projeto executivo da Fatec de Suzano é aprovado pelo Centro Paula Souza

Em comunicado recebido na tarde desta terça-feira (18), a Prefeitura de Suzano teve o projeto executivo para implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec) na cidade aprovado pelo Centro Paula Souza. A confirmação foi feita à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação pela diretora substituta da Divisão de Projetos da instituição estadual, a arquiteta e urbanista Fernanda Zangrossi. Além disso, com esta etapa superada, já está autorizada a elaboração da planilha orçamentária necessária para concretização da obra do futuro campus, no Jardim Monte Cristo.

O parecer final com a aprovação foi definido 21 dias após a entrega do projeto executivo pela administração municipal, em 27 de novembro. De acordo com o secretário Elvis José Vieira, a empresa responsável pela elaboração do documento também ficará encarregada de produzir a planilha orçamentária. “O processo continuará em janeiro de 2019 com o início da preparação da planilha orçamentária. Não há prazo determinado, mas não é algo que leve muito tempo para ser concluído”, destacou.

O chefe da pasta de Planejamento Urbano e Habitação comemorou a notícia e disse que a Prefeitura de Suzano está extremamente empenhada para que a Fatec seja uma realidade no município o quanto antes. “É mais uma etapa que superamos. Uma etapa muito importante, até porque era algo que estava há cinco anos à espera de uma resolução. Enquanto a empresa contratada pela administração municipal faz a planilha orçamentária, onde constarão todos os custos da construção, iremos finalizar os procedimentos para doação da área que será destinada ao Centro Paula Souza”, explicou Vieira.

O terreno público municipal onde será construído o campus da Fatec fica na esquina das avenidas Mogi das Cruzes e Paulista, no Jardim Monte Cristo, ao lado da sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) em Suzano, e tem 19,5 mil metros quadrados. Atualmente, há dois campos de futebol no local utilizados por times amadores da comunidade, mas estes serão transferidos para as dependências do Parque Municipal Max Feffer, a fim de que a doação para o Centro Paula Souza seja efetivada.

“A Fatec está começando a sair do papel de fato devido ao trabalho conjunto e ao comprometimento do nosso governo em relação a este assunto”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.