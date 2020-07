Projeto prevê calçada com sentido único para evitar aglomerações

Um projeto, que prevê o sentido único nas calçadas do Centro de Suzano para evitar aglomerações e impedir “trombadas” entre pedestres, será apresentado à Prefeitura de Suzano.

Outra proposta é aumentar a fiscalização e orientação às pessoas que não estiverem usando máscaras.

As propostas são do Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista.

Representantes da entidade pretendem se reunir, nesta quinta-feira, 9, às 10 horas, com o secretário Claudinei Valdemar Galo, para apresentar o projeto.

O encontro está marcado para ocorrer na sede da pasta de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano.

O projeto da calçada única prevê o lado ímpar para descida e o lado para subida.

A reunião deve debater se há possibilidade de agentes criarem uma espécie de sentido único, especialmente em horários de pico, como dias de pagamento, datas comemorativas e aos sábados. A medida tem como principal objetivo aumentar o distanciamento social, além de permitir que não ocorra pontos de aglomeração em frente de lojas na região central.

Segundo o presidente do Conseg do Boa Vista, Ebert Vicente, o Ebert Bola, o conselho observou que o Centro tem registrado um aumento considerável da circulação de pessoas, e que a situação vai na contramão das orientações de distanciamento dadas pelos órgãos de Saúde.

“Talvez o Poder Público possa enviar alguém para orientar. Queremos que haja uma organização do vai e vem do pedestre, porque tem ocorrido uma aglomeração desnecessária. Entendemos que é uma sugestão, para evitar a aglomeração de pessoas”, afirmou ele.

Bola reafirmou que o projeto possa ser implantado em horários de pico. “Só em dias e horários de maior movimento, porque isso vai evitar a proliferação do vírus. O Centro é um dos epicentros da doença na cidade”, disse.

Modelo da calçada única

A cidade de Araçoiaba da Serra (SP) foi a primeira a adotar o projeto da calçada - uma maneira inusitada de evitar que pedestres se cruzem nas ruas após a liberação do comércio. Em um decreto publicado, a Prefeitura criou um sentido de circulação para moradores que estiverem na região central.

O decreto estabelece regras comuns para o funcionamento de lojas, como limite de capacidade de atendimento ao público, obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool em gel para os clientes usarem.