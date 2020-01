Projeto ‘Qual o seu sonho?’ atende crianças do São Bernardino

A ONG "Qual o seu sonho?" atende mais de 75 crianças aos sábados na comunidade do São Bernadino, em Suzano. São oferecidas às crianças atividades como dança, basquete, futebol, música, artesanato, e até aula de yoga. O objetivo é amparar as crianças que as famílias recebem apenas o Bolsa Família, sendo feito um cadastro dessas famílias carentes do bairro realizando o amparo delas. O projeto também realiza o amparo de mães que necessitam de ajudas financeiras e psicológica, buscando as auxiliar na melhores decisões.

Maria Edilania Fernandes, 29, é uma das fundadoras do projeto. Cansada de ver as crianças sem ter atividades para fazer e tomando outros rumos errados, ela criou a ONG. Hoje ela tem a ajuda de doze mulheres, que se dividem nas funções de secretária, tesoureira e as voluntarias, que ajudam nas diversas atividades.

Ela foi inspirada pela missionária que organizava junto com Maria o projeto. Ela teve que partir para uma viagem e confiou em Maria, dizendo que ela era capaz de realizar grandes coisas. Todo final de ano o projeto tenta realizar sonhos das crianças. Elas escrevem uma cartinha para o papai Noel, para tentar realizar esses desejos. Ano passado o projeto levou as crianças para conhecer a Arena Corinthians, no evento da "hamburgada do bem".

Além das atividades oferecidas às crianças, o projeto disponibiliza o curso de panificação, beneficiando as mães da comunidade. O apadrinhamento também é realizado no projeto, mas Maria relata que essa ação só é realizada nos finais de ano, e pede que possam ajudar no ano inteiro se puder.

Sonhos das crianças

Agatha Silva Miranda Aleixo,13, sonha em ser jornalista. Ela conta que gosta de assistir jornal, e se inspira na jornalista Maju Coutinho, da TV Globo. Agatha busca conhecimento na área para conseguir realizar seu sonho.

O sonho de Yasmim Vitória Meneses Crepaldi,13, é ser fotógrafa. Ela se inspirou em fotógrafos que seguiam artistas e tiravam fotos deles, Yasmim se encantou e quer seguir nessa área. As duas visitaram, na semana passada, e conheceram a redação.

ONG Sciênces está há mais de 20 anos ajudando famílias

O projeto social ONG Sciênces completa esse ano 24 anos de existência, com a liderança de Emerson Alexandre do Prado, o Alexandre Abençoado. O projeto conta com doações de várias pessoas, e essas doações que ajudam as famílias carentes.



A ONG foi fundada em 26/01/1996, inicialmente foi fundada como clube de ciências, com a ajuda professora Simone, na escola Leda Fernandes Lopes, em Suzano. Alexandre ajudava moradores de rua em varias ocasiões, uma certa vez ele e o irmão, Edvaldo, foram até embaixo de um viaduto em Suzano para entregar sopas para os moradores. Alexandre acabou sendo fotografado entregando as sopas e a foto acabou viralizando nas redes sociais.



Alexandre conta que a sua mãe teve uma vida muito precária, nunca teve condições de poder dar os melhores brinquedos ou roupas para Alexandre e seus cinco irmãos. Ele disse que isso iria mudar e iria ajudar a sua família.



Alexandre tirava R$ 200 do seu salário para ajudar a custear as doações, e isso chamou a atenção de quem o acompanhava, pela sua dedicação e humildade. No começo o projeto tinha bastante dificuldade para angariar doações, e assim, vários jovens iam de porta em porta pedindo doações para que pudesse ajudar quem mais necessitava.



Com o acesso nas redes sociais e o projeto ficando cada vez mais conhecido, em 2017, uma produtora do programa da Eliana foi até o emprego dele para contar a sua história, em seguida foi convidado para participar do programa, contando a sua história para todo o Brasil.

Balanço de 2019



No ano passado, o projeto atingiu uma das melhores marcas em doações. Foram entregues cerca de mil fraldas, 50 cestas básicas e 10 mil peças de roupas. Além de ajudar diversas entidades com doações.



O projeto conta com a ajuda de mais de 100 voluntários, e sempre necessitam de ajuda. O telefone para contato é o 94494-7188.