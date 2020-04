Quarentena não evita aglomerações com filas em bancos e lotéricas

As aglomerações, em tempo de quarentena, não puderam ser evitadas ontem na região central de Suzano.

Bancos e lotéricas ficaram lotados. Muitas filas. Parte dos clientes desses estabelecimentos usou máscaras.

Mas o espaço de distância de, no mínimo um metro, deixou de ser obedecido.

Na semana passada, o Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região encaminhou ofício às prefeituras de sua base de atuação solicitando a inclusão das agências bancárias no decreto municipal que determina o fechamento de estabelecimentos públicos e privados, como uma das medidas preventivas contra a transmissão do novo coronavírus (Covid-19).

Além de Mogi, fazem parte da base territorial do Sindicato os municípios de Suzano, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis. O pedido atendia a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde e visava resguardar a saúde da categoria, bem como dos clientes e usuários dos bancos, em decorrência da pandemia que assola o mundo.

As filas, em Suzano, causaram maior aglomeração na Rua General Francisco Glicério.

Entre as reivindicações que o movimento sindical vem fazendo e acordadas com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) é para que as instituições financeiras mantenham apenas as atividades consideradas essenciais, sendo elas: “compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras”.

Desde esta terça-feira (24) o Sindicato sugeriu a interrupção temporária do atendimento nos bancos que possuem mais de uma agência. Mas conforme destacou o presidente, apenas o contingenciamento não está sendo suficiente. Além de não estar sendo adotado por todos os bancos, os que adotam não o fazem da mesma forma.

Também ficou determinado que nas unidades que ficarem abertas o acesso do público será controlado, podendo entrar dois clientes por vez. A principal recomendação é que os clientes façam uso de aplicativos para usar os serviços bancários.