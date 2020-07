Ranking do Enem traz lista das melhores escolas de Suzano e região

O Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes e o Instituto Federal de Suzano (IFSP) são as duas escolas melhores colocadas do Alto Tietê no novo ranking de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019.

Os microdados da prova foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e tabulados pela startup Evolucional.

No geral, as escolas privadas estão melhores colocadas tanto na região, como no Estado.

Em Suzano, as cinco melhores são o IFSP, Colégio Unisuz, Etec, Lumbini, Objetivo, Sesi e depois a escola estadual Antônio Valdemar Galo.

Na média do País, entre as maiores notas, todas são de instituições particulares e estão concentradas no Ceará e em Minas. Há ainda uma do Piauí.

O levantamento analisa apenas os dados dos alunos que cursaram o 3.º ano do ensino médio em 2019 e não tiraram nota zero em nenhuma prova objetiva do Enem.

Depois, a média das escolas foi consolidada considerando as instituições de ensino que tiveram pelo menos 10 alunos participantes. Alunos de educação especial e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram considerados.

São os mesmos critérios utilizados pelo Inep até 2016 – ano em que a instituição parou de elaborar esses levantamentos para evitar “rótulos”. As escolas que conseguem o melhor desempenho são as que incorporaram a “cultura de dados” à sua gestão pedagógica.

Significa fazer várias avaliações durante o ano não somente para julgar os alunos, mas para construir o planejamento de estudos e revisão de conteúdos.

Na lista das outras cidades, em Poá, por exemplo, aparecem as escolas Etec, além das estaduais Vera Lúcia Torres Rodrigues Afonso, Padra Simon Switzar, Helena Loureiro Rossi, Eliseu Jorge e Margarida de Camillis.

Em Ferraz estão no topo as escolas Etec, Núcleo Educacional Ferrazense, Sesi 240, Edir do Couto Rosa, Jardim São Paulo II e Paulo Américo Paganucci.

Em Itaquá estão bem colocadas as escolas Colégio Atheneu, Etec, Instituto Federal (IFSP), Parque Piratininga, Durval Evaristo dos Santos e Homero Fernando Milano.