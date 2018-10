Reajuste tarifário na conta de energia elétrica chega a 16,12%

O reajuste tarifário anual da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi repassado à distribuidora EDP São Paulo.

A partir do próximo dia 23, a taxa média será de 16,12%. Isso significa que, por exemplo, uma casa que costuma gastar mensalmente R$ 100 de energia elétrica, o valor passará a ser de R$ 116,12. O índice pode variar até 17,8% nos consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes varejistas. O aumento se deve à ausência de chuvas, elevação do dólar e encargos setoriais. No Alto Tietê, a EDP atende a 939,4 mil clientes em oito cidades.

De acordo com a distribuidora, dos 16% de aumento, oito pontos se deve à seca. Diante da falta de chuvas, foi necessária a compra de energia gerada por usinas térmicas. Outros cinco pontos percentuais são justificados pelos encargos setoriais, ou seja, subsídios concedidos a clientes que utilizam energia de fontes incentivadas e clientes rurais, por exemplo. Os três pontos finais se devem à alta do dólar, uma vez que esta é a moeda utilizada na compra de energia em Itaipu.

Anualmente, o reajuste tributário viabiliza a manutenção dos serviços. A composição tarifária de energia pela distribuidora compreende os custos de produção, os tributos e impostos, encargos setoriais, custos de distribuição e transmissão. A empresa justifica que a parcela que cabe à EDP seria de aproximadamente 2% do total da variação, empreendido em investimentos.

Segundo o diretor de regulação da EDP, Donato da Silva Filho, a média geral da distribuidora é de que, por ano, cada cliente fique apenas oito horas sem o fornecimento de energia. O índice é quase a metade da média brasileira, que estima a queda anual de 14 horas sem energia, por cliente no País.

Inadimplência

A EDP disponibiliza alternativas de negociação e parcelamento da conta. As informações detalhadas sobre o pagamento podem ser adquiridas pelo telefone 0800 721 0123. Apesar disso, o índice de inadimplência na distribuidora é de apenas 4% do total de clientes no Estado, conforme aqueles que devem seis ou mais faturas mensais.