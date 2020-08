Receitas das prefeituras recuam R$ 375,5 mi no 1º semestre, aponta TCE

Em decorrência da pandemia de Covid-19, levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) registrou que, no primeiro semestre de 2020, o valor de arrecadação das prefeituras ficou R$ 375,5 milhões abaixo do esperado para o período. Apenas Salesópolis e Suzano tiveram valor arrecadado superior ao estimado.

Segundo o levantamento, a estimativa total da região - o quanto cada Prefeitura esperava receber - era de R$ 2,55 bilhões. Entretanto, ao fim dos seis primeiros meses desse ano, o valor foi de R$ 2,17 bilhões. Ou seja, menos 14%.

O TCE também informa que no levantamento estadual, o valor recuou em R$ 13 bilhões.

Entre as dez cidades da região, Mogi das Cruzes é o município com a maior diferença entre valor arrecadado e estimado. Segundo o tribunal, a cidade deixou de receber R$ 273, 5 milhões neste primeiro semestre. Estavam previstos para o período, cerca de R$ 964,8 milhões, mas apenas R$ 691,3 milhões foram arrecadados.

Na sequência está Biritiba-Mirim, com recuo de R$ 43,6 milhões no arrecadamento municipal. Havia previsão de R$ 76,8 milhões para o primeiro semestre, mas apenas R$ 33,2 milhões vieram.

Os municípios de Poá e Itaquaquecetuba aparecem com número semelhantes. A diferença entre os valores arrecadados e estimados foi de R$ 30,3 milhões e R$ 24,2 milhões em cada município, respectivamente.

Em Poá, a previsão era de receber R$ 175,6 milhões, mas o valor arrecadado ficou em R$ 145,2 milhões. Já em Itaquá, a previsão feita foi de R$ 356,6 milhões, e o valor arrecadado ficou em R$ 332,3 milhões nos seis primeiros meses.

Arujá está em quinto na região, com diferença de R$ 13,8 milhões, entre a verba de arrecadação estimada e recebida. O município recebeu R$ 152,4 milhões, mas a estimativa apontava para R$ 166,3 milhões.

Ferraz de Vasconcelos e Guararema também possuem número parecidos. A diferença entre o valor recebido e estimado ficou em R$ 9,1 milhões e R$ 8,2 milhões, respectivamente. Ferraz previa R$ 180,5 milhões para o período, mas R$ 171,3 foram arrecadados.

Em Guararema, a estimativa da Prefeitura era receber R$ 116,2 milhões, mas apenas R$ 108,01 milhões chegaram.

Em último, entre os municípios que registraram recuo na arrecadação, está Santa Isabel, com R$ 5,8 milhões a menos do previsto. A cidade estipulou arrecadação de R$ 86,4 milhões, mas recebeu R$ 80,5 milhões.

Saldo positivo

Como citado, apenas Suzano e Salesópolis tiveram arrecadação superior a estimativa. Em Suzano, a previsão era receber R$ 405,01 milhões, e ao fim do primeiro semestre, a cidade registrou arrecadação de R$ 435,4 milhões. Cerca de R$ 30,4 milhões a mais.

Salesópolis estimava receber R$ 21,5 milhões e ao fim do período, arrecadou R$ 24,4 milhões. Cerca de R$ 2,8 milhões a mais.