Relatório vai apontar causas de rachaduras em condomínio

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação vai produzir um relatório, após realizar vistoria, para apontar os problemas de rachaduras e infiltrações no Condomínio Solar das Oliveiras, no bairro Jardim Fernandes, região do Boa Vista, em Suzano.

Moradores do empreendimento afirmam que o condomínio apresenta péssimas condições, como rachaduras, falta de luz, pintura, esgoto entupido, interfones quebrados, falta de alambrado (muro sem terminar), registro de água quebrados, umidade, falta de telhados (bloco I), extintores de incêndio vencidos, luz de emergência danificados, e as portas também estão com problemas, além dos corrimãos danificados.

A Secretaria de Habitação informou que vem acompanhando a situação - inclusive, uma equipe esteve lá esta semana e fez uma vistoria.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, a responsabilidade por problemas estruturais do condomínio (como rachaduras ou falta de acabamento, por exemplo) é da empresa que construiu o condomínio. Já problemas ocasionados por mau uso ou falta de manutenção depois da entrega das unidades é do próprio condomínio.

"Faz quatro meses que o Minha Casa Minha Vida entregou os prédios, desde então, problemas começaram a surgir, como pisos afundando, bueiro entupido, falta de pintura, entre outras coisas. Realizamos chamados constantemente, tanto na Caixa Econômica Federal, quanto à empresa MRV, mas até o momento nada foi solucionado", explica Priscila de Oliveira, síndica do Condomínio.

Para o morador, Hugo dos Santos, é um descaso com os inquilinos a falta de estrutura e segurança do Condomínio. "Moro no último andar do bloco I, e a situação é ainda pior. Preciso colocar sacos plásticos nos ralos da cozinha e banheiro por conta do mau cheiro que fica em meu apartamento".

"Pagamos todo mês a mensalidade, muitos moradores deixam de comprar comida para pagar o apartamento para ficarmos nessa situação", conta.

A reportagem entrou em contato com a empresa MRV Engenharia, porém, não houve resposta.

"Meu quarto está com mofo e muita umidade, além disso, os pisos estão afundando e quando chove a situação só piora. Isso precisa ser resolvido com urgência, não podemos continuar nessa situação", comenta a dona de casa, Sonivalda Amaral dos Santos, de 44 anos.