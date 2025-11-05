Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Rotary Club realiza 4ª edição da Noite Portuguesa para arrecadar fundos sociais

Evento é realizado em parceria entre os clubes de Poá e Ferraz de Vasconcelos

05 novembro 2025 - 15h13Por Da Reportagem Local
Rotary Club Ferraz de VasconcelosRotary Club Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Google Street View)

O Rotary Club de Poá, em parceria com o Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos, realizará a 4ª edição da Noite Portuguesa no dia 29 de novembro. Serão disponibilizados 250 convites, divididos igualmente entre as duas cidades, 125 para cada clube, ao valor de R$ 150. A expectativa é reunir pelo menos 220 pessoas.

De acordo com secretário do Rotary Club de Poá, Francisco Padin Martin, o valor arrecadado será destinado a ações beneficentes em Poá e Ferraz de Vasconcelos, além da compra de cadeiras de rodas para o banco de empréstimos mantido pelos clubes. “Esses equipamentos são emprestados por tempo indeterminado a pessoas carentes que necessitam de apoio, são pelo menos 10 em cada clube”, explicou.

A festa contará com caldo verde, dois pratos típicos de bacalhau, saladas, strogonoff de carne e a apresentação de um grupo folclórico português. O evento começa às 19h30 e deve terminar por volta das 00h, na Avenida Brasil, 121, Vila Corrêa.

