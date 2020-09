Roubos de carga na região caem 25% em um ano, aponta SSP

O número de roubos de carga no Alto Tietê caiu 25,77% entre janeiro a julho de 2020 em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros sete meses de 2019, foram registrados 194 casos. Por outro lado, neste ano foram contabilizados 144 casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo.

Das dez cidades da região, Itaquaquecetuba computou a maior queda. De 87 casos registrados entre janeiro a julho do ano passado, passou para 54 no mesmo período deste ano. Foram 33 casos a menos. Suzano vem na sequência. O município contabilizou redução de 45,65% no número de casos de roubo de carga. De 46 registrados em 2019 foi para 25 nos primeiros sete meses de 2020.

Outra cidade que teve queda significante foi Poá. De 24 casos computados no ano anterior, passou para 16 casos. Santa Isabel ficou na quarta colocação, tendo uma queda de oito para cinco casos. Arujá fecha a lista passando de 10 casos registrados entre janeiro a julho de 2019 para nove durante o mesmo período deste ano.

Na contramão, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Guararema registraram aumento no número de casos de roubo de carga. A cidade mogiana contabilizou quatro casos nos primeiros sete meses do ano passado. Já neste ano foram registrados 10 casos. Ferraz passou de 12 casos em 2019 para 20 entre janeiro e julho de 2020. Guararema foi de três casos para cinco casos de roubo de carga.

Biritiba-Mirim e Santa Isabel foram os únicos municípios que ficaram zerados em relação ao registro de casos de roubo de carga.