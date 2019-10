Rua Rui Barbosa recebe serviços de manutenção asfáltica

A rua Rui Barbosa, importante corredor de ônibus da malha central, está recebendo serviços de manutenção asfáltica. As intervenções estão sendo feitas em 5.615 metros quadrados (m²) e compreendem fresagem, adequações de guias e sarjetas, pavimentação, limpeza, pintura e troca da iluminação pública. Todo o trabalho foi acompanhado pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, durante o início das melhorias no último sábado.

De responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentação, com acompanhamento da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, a obra tem previsão de ser concluída na primeira quinzena de novembro. O investimento total para recapeamento da via é de R$ 610.733,34.

Durante a vistoria, o chefe do Executivo suzanense também anunciou os mesmos serviços para a rua Caboclos, que liga a região central ao Jardim Colorado. Serão recapeados 4.705 m², com um investimento de R$ 1.556.641,05. "Essa também é uma via de grande circulação, inclusive de ônibus e vans. Há muito tempo essas ruas não recebiam os devidos cuidados e agora serão contempladas com melhorias no asfalto, na limpeza e iluminação", explicou.

Segundo a Upae, as equipes de manutenção executarão os serviços na rua Caboclos ainda nesta semana, com previsão de término até o fim de novembro. Por fim, Ashiuchi reiterou que são seis etapas: fresagem; adequações de guias e sarjetas; aplicação da camada asfáltica; limpeza e capinação; reforço na sinalização horizontal e vertical; e troca de iluminação pública.

"Todo esse trabalho resultará em mais mobilidade e mais qualidade de vida às famílias suzanenses. Quero pedir desculpas pelo transtorno, mas a obra é importante e necessária para a cidade", concluiu Ashiuchi.