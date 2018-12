Samsung marca visita à mulher ferida por explosão de celular

Engenheiros da Samsung devem ir, ainda esta semana, à casa da suzanense Oliene Assis Almeida, no Parque Maria Helena, para uma visita e descobrir as causas da explosão do celular, que a deixou com queimaduras de 2º grau em uma das mãos.

O incidente aconteceu na última sexta-feira, dia 14, quando a vítima tirava o celular do carregador.

Bruno Almeida é filho de Oliene. Segundo ele, representantes da empresa de tecnologia entraram em contato para viabilizar encontro, com finalidade de verificar eventuais defeitos, resultantes à explosão. Por enquanto, a família disse que aguarda novo telefonema com confirmação da data e horário.

Ferimento

Depois do incidente, ao invés do ferimento melhorar, piorou. Por isto, Oliene retornou ao hospital para um novo tratamento. Segundo o filho da operador, a família espera que a empresa tome todas a medidas, inclusive arcando com os custos desse novo tratamento.

Bruno, porém, foi enfático ao dizer sobre uma futura ação, em eventual desacordo. “Se não entrar em consenso, vamos buscar nossos direitos na Justiça”, finalizou.

Entenda o caso

Oliene teve queimaduras de 2º grau na mão direita, após o celular, um Galaxy J2 Prime (Samsung) explodir e pegar fogo.

O incidente foi por volta das 3 horas da manhã. A suzanense acordou para retirar o celular do carregador, quando o aparelho explodiu e pegou fogo. As chamas chegaram a atingir a cama, que ficou parcialmente danificada.

“Ela carregou o aparelho normalmente, como sempre fez, com carregador original”, contou o filho, durante entrevista ao DS.